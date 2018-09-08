Ройзман сам предложил сотрудникам ОМОН задержать его в знак протеста против их действий на митинге Навального

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был задержан на митинге сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы. Он сам предложил сотрудникам ОМОН поместить его в автозак в знак протеста против их «незаконных действий». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Е.Ройзман отметил, что пошел на акцию в Екатеринбурге, поскольку хотел попробовать договориться с полицией о том, чтобы задержанных участников митинга отпустили. После того, как сотрудники полиции увели развернувшую плакат девушку и ее мужа в автозак, он обвинил ОМОН в неправомерных действиях.

«Мы разговаривали [с сотрудниками ОМОН], и я им говорю: «Я считаю, что они правы, я считаю, что вы их задержали незаконно, тогда и меня забирайте. <...> Я их полностью поддерживаю». Они думали-думали и говорят: «Ну, пройдите», — сказал он.

По его словам, вместе с другими участниками акции его довезли до резиденции губернатора, там пересадили в УАЗ на четырех человек и полчаса держали в машине.

Е.Ройзман отметил, что позднее уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова договорилась, чтобы часть людей, включая Е.Ройзмана, отпустили из ОВД, а другим предоставили медицинскую помощь. Однако, по его информации, в отделении все еще остаются более 30 человек.

Бывший мэр Екатеринбурга подчеркнул, что считает действия силовых структур в ходе митинга против пенсионной реформы антиконституционными, а контроль за перемещением жителей по городу — унизительным. С его точки зрения, это должно караться по уголовному законодательству.

Он отметил, что сегодня планирует опять посетить ОВД, чтобы проконтролировать ситуацию с задержанными.

Сегодня штаб А.Навального проводит митинги против пенсионной реформы одновременно во многих регионах России.