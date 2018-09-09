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18:32, 09 сентября 2018

На выборах мэра Москвы к 15 часам проголосовали чуть больше 17% избирателей

Об этом сообщает Мосгоризбирком. На прошлых выборах главы города пять лет назад явка к этому времени была немного больше – свыше 18%. Явка на «дачных участках» составила 42%. Напомню, в этом году более двухсот избирательных участков было открыто в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях. В Подмосковье на участках для голосования раздают крышки для консервирования, — сообщает «МБХ Медиа».

Комментарии

4

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marineru 09 сентября 2018 | 18:37

А крышки для гробов не выдают ещё для предпенсионеров

meteor1908 09 сентября 2018 | 18:42

marineru: это слишком расточительно. Проще ограничиться целлофановыми мешками.

mosser 09 сентября 2018 | 18:42

Все избиратели на пушкинской.

neon999 09 сентября 2018 | 18:47

Не несите чушь про «выборы», в стране уже давно фашистская диктатура и она держится на гестапо, а не на народном волеизъявлении.

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