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18:31, 09 сентября 2018

Состояние украинского режиссера Олега Сенцова серьезно ухудшилось

Он уже 119-й день продолжает голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. Как рассказал РБК его адвокат Дмитрий Динзе, сотрудники колонии уговаривают Сенцова прекратить голодовку и подписать прошение о помиловании, заявляя, что политические обстоятельства изменились и шансов на обмен политзаключенных уже нет. Кроме того, сотрудники ФСИН угрожают режиссеру, что начнут кормить его насильно, но этого пока не происходит. Динзе добавил, что Сенцов работает над фильмом под черновым названием «Номера». Материалы, связанные со съемками, адвокат привез ему для согласования.

Комментарии

12

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shlevet 09 сентября 2018 | 18:37

Голодает 119-й лень и ещё и работает над фильмом.
Гвозди бы делать из этих людей...

edyunia 09 сентября 2018 | 18:39

shlevet: \\Гвозди бы делать из этих людей...\\
Такими гвоздями РФия будет заколочена в гроб.

xoxlodupa 09 сентября 2018 | 18:44

edyunia: Режиссер че то скромно ,надо все регалии перечислить ,вот как надо :

Великий укр ,потомок шумеров копателей Черного моря , свидомый сын Киевской Руси и основателей Москвы , величайший режиссер вселенной ,изобретатель колеса и целлофана ,впервые на арене проездом из Жмеренки в Европу ,со смертельным номером - голодовка во сне !

patrikk_1 09 сентября 2018 | 18:46

Состояние украинского режиссера Олега Сенцова серьезно ухудшилось...

Брехня. С такой голодовкой, он всех нас переживёт.

mbh_vor__n1 09 сентября 2018 | 18:37

Однажды, подрастающий сегодня какой-нибудь творческий мальчик закончит цирковое училище, станет гениальным клоуном, и кличка его, конечно же будет такая:

Сенцов-"Рыжиссер". )
Успех гарантирован!

abuvgrobu 09 сентября 2018 | 18:39

"В весе он не только не потерял, но и два килограмма прибавил. С ним на видеоконференцсвязи была сенатор Людмила Нарусова. Она призывала его выйти из голодовки и убедилась, что те утверждения, что у него цинга, выпали зубы и он находится при смерти, не соответствуют действительности», — заявила омбудсмен во время рабочего визита в Екатеринбург."

rihard 09 сентября 2018 | 18:47

abuvgrobu: Вы бы тогда и дату бы ставили , если цитируете.Это было сказано 15 ИЮНЯ—какой месяц и число на дворе? Не хорошо...

rus095 09 сентября 2018 | 18:45

Да что тут не понятного- ФСИН не даст ему умереть с голоду(либерсты завизжат на весь мир на мордор). А если ФСИН не кормит насильно Сенцова- значит все у него со здоровьем в порядке. Пущай "голодает" дальше- ибо чем больше он голодает- тем больше людей в мире понимает, что это не голодовка, а фарс и обман.

rihard 09 сентября 2018 | 18:51

rus095: Вы на себе попробуйте такой же фарс. Подскажу— при минимуме еды отрганизм умирает медленнее, но гарантированно изнашивается и не восстанавливается.

xoxlodupa 09 сентября 2018 | 18:53

rus095: Вы представьте себе ,это если он так голодает ,то сколько же он жрет!? Пусть лучше голодает тогда !)

kara 09 сентября 2018 | 18:53

Он все также не очень хорошо выглядит, но отказывается прекращать голодовку,
ухудшиться когда его на Украину переведут

cromwel 09 сентября 2018 | 18:56

Нет предела человеческого организма. С нашими зарплатами мы скоро так или иначе голодать будем. Может кто и больше продержится. Но режиссер конечно первопроходец. Как стаханов. Имя Сенцова станет нарицательным. Не голодовка а сенцовщина будут говорить.

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