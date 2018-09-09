Состояние украинского режиссера Олега Сенцова серьезно ухудшилось...

Он уже 119-й день продолжает голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. Как рассказал РБК его адвокат Дмитрий Динзе, сотрудники колонии уговаривают Сенцова прекратить голодовку и подписать прошение о помиловании, заявляя, что политические обстоятельства изменились и шансов на обмен политзаключенных уже нет. Кроме того, сотрудники ФСИН угрожают режиссеру, что начнут кормить его насильно, но этого пока не происходит. Динзе добавил, что Сенцов работает над фильмом под черновым названием «Номера». Материалы, связанные со съемками, адвокат привез ему для согласования.