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18:30, 09 сентября 2018

В Москве полиция начала активно задерживать участников акции против пенсионной реформы

У метро «Театральная» силовики избивали дубинками всех подряд, в том числе, журналистов. Часть митингующих убегала от ОМОНа возле парка «Зарядье». По предварительным данным. в Москве задержано несколько десятков человек.

Московская полиция оценила число участников митинга против пенсионной реформы в две тысячи человек. По данным наших корреспондентов, в акции на Пушкинской площади принимает участие от трех до пяти тысяч человек. У памятника Пушкину поставили траурный венок с надписью «Пенсия». Собравшиеся скандировали: «Это не реформа, это грабеж!» и «Верните наши деньги».

На акции против пенсионной реформы в целом по России вышло от 60 до 80 тысяч человек. Об этом сообщил в Твиттере соратник Навального Леонид Волков. Он добавил, что точно оценить число участников на несогласованных акциях довольно сложно. Задержанных – несколько сотен человек. Всем им будет оказана помощь, — пишет Волков.

В Москве задержаны участницы группы Pussy Riot Ника Никульшина и Диана Диденко. Машину, в которой они находились, остановил наряд ДПС. Полицейские заявили, что им нужно ехать в отдел. На них оформляют протокол за неподчинение требованиям сотрудников полиции и оставляют в ОВД до утра. В отделение также выехал участник группы Петр Верзилов, чтобы передать девушкам теплые вещи. Его тоже задержали, — сообщает «МБХ Медиа».

Комментарии

27

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roman_i_olga 09 сентября 2018 | 18:34

Свосем обнаглели сволочи

patrikk_1 09 сентября 2018 | 18:37

У метро «Театральная» силовики избивали дубинками всех подряд, в том числе, журналистов...

А чем журналисты лучше профессиональных оппозиционеров и силовиков? И те, и другие, и третьи, были сегодня на работе, все участвовали в спектакле и чётко исполняли свои роли.

zztop1960 09 сентября 2018 | 18:55

patrikk_1: Жириновский бросался на людей и метал ботинки на акции Навального в Москве против пенсионной реформы
https://www.youtube.com/watch?v=pfdGnAsimOE

abuvgrobu 09 сентября 2018 | 18:35

Самое забавное, что все эти "участники акции" ни дня не работали и делать этого в обозримом будущем не собираются. Все их "неповиновения" и "речи перед участниками" являются самопиаром, игрой на публику ради картинки и последующих дивидентов от заинтересованных организаций. Повод, естественно, для них не важен. Вчера против свалок, сегодня против пенсионной реформы, завтра ещё что-нибудь выищут, желатель то, что актуально и на слуху в данный момент у большого количества людей.. Пидоры, короче. Реальный животрепещущие проблемы - забалтывают, сводят к "девушкам, упавшим в обморок", "множеству задержанных подростков 14-15 лет" и тому подобной херне..

polikarpich 09 сентября 2018 | 19:01

abuvgrobu: Так что предлагаешь? Аль согласен со всем, работящий? Не иначе, как на пенсии или барыга какой-нибудь.

tvitov66 09 сентября 2018 | 19:03

polikarpich: ЧМО всегда мечтает остаться ЧМОм, главное что бы на его травяную жизнь хватало и на стекломой

bozhezaryahrani 09 сентября 2018 | 18:35

Комментарий

dwon 09 сентября 2018 | 18:36

Это ментовская паника.

mosser 09 сентября 2018 | 18:39

Был на пушкинской много молодежи, значит мы победим.

captainobvious 09 сентября 2018 | 19:05

mosser: скоро (С)(тм)

bozhezaryahrani 09 сентября 2018 | 18:40

Напоминает военкома из ДМБ: "Жизнь без армии - всё равно, что любовь в резинке. Движение - есть, прогресса - нет." Куча улыбающихся лиц из автозаков. Селфи. Мы крутые. А дальше? Что? День сурка е.т.м!

anemon 09 сентября 2018 | 18:41


Сашеньке с sotavision, и каналу - огромное уважение и благодарность!

unprejudiced 09 сентября 2018 | 18:42

Миньоны персонажа, а вы знаете что у одного из ваших хозяев Волкова имеется недвижимость в Люксембурге где живет и шикует его не работающая жена с детьми. Как думаете на какие шиши он содержит это жилье с проживающими в нем, уж не на те ли деньги что вам родители дают на карманные расходы а вы их хозяину персонажу несете?

compare 09 сентября 2018 | 18:45

unprejudiced: документы-в студию...а так-одни "шиши",вместо аргументов..

samkos 09 сентября 2018 | 18:44

"Против пенсионного повышения ? А вот вам дубинкой по загривку !"

marikona 09 сентября 2018 | 18:46

это как? Дубасить взялись? Дня Градоначальника вместо Дня Города им мало? А недовольных пенсионеров будут отстреливать на поражение?

neon001 09 сентября 2018 | 18:56

marikona: если беременных (про которых передача была по тв), но не будут.

bozhezaryahrani 09 сентября 2018 | 18:46

Против кого - понятно. А за что? Россия никогда не жила без царя. Ни до большевиков, ни во время них, ни после. Может быть, уже пора начать борьбу не против, а за? За многоголовую форму правления, За уход от единоначалия, ибо господин навальный выродился в очередного фюрера, а самое главное - нет за ним поддержки. Был всплеск 26.03.2017, и дальше по убывающей. Не нужен стране очередной фюрер, действующего по гланды, куда его деть е.т.м!

venmud 09 сентября 2018 | 18:46

"избивали дубинками всех"
==========
Да за такую тяжелую и опаснейшую работу нужно пенсию, равную зарплате, давать с 40 лет.

i_c_e 09 сентября 2018 | 18:47

Не иначе Жирик обиделся и ментов натравил. Потому как никакого государственного смысла в избиении нет.

tks 09 сентября 2018 | 18:47

9 сентября 2018 года: Разбитое Воскресение.

13 лет назад, в январе того же числа было Кровавое. С него режим и начал пикировать.

Россия - страна невыученных уроков? (с)

flyholander 09 сентября 2018 | 18:51

полный...аншлаг! винтили старушек, детишек, девушек, парней...кириенко с путиным в Гаагу!!!

cromwel 09 сентября 2018 | 18:51

Агония режима. Вот если бы они орали "собянина в мэры" их хоть ктонибудь тронул?

ser_gey_love_roff 09 сентября 2018 | 18:52

Вот так россияне крымами прирастать будут, ну а форточку в Европу придется, все-таки, заколотить досками, а то балтийский сквозняк выдувает скрепы.

income 09 сентября 2018 | 18:56

Если раньше пенсионная "реформа" являлась кражей, то теперь эта реформа является грабежом. Я так считаю.

tunis 09 сентября 2018 | 18:57

Правильно.
Посмотрели на лица, всех определили, создали учётные записи, потом всех загребли.
Полицаям респект, они делают то единственное, что умеют - бьют и мучают людей.
Ну, а вы, лохи, чё губу развесили? Чего вы добились своего й митинговщина?- что полицаи вычислили тех немногих особей, ещё способных попискивать против великого и могучего.
Как вы думаете, что власть сделает - перепугается или с глумливой усмешкой задавит вас нафиг?
Вы много лет назад пропустили то время, когда такими трусливыми прогулками ещё можно было что-то решить, вы тогда своей имперскостью и 47-й своей хромосомой наслаждались, вы разбогатели на целую трешку тогда сразу , вам не до закона было, ведь ваш великий вождь вас в соучастники банды позвал, воровской улов у вас перед глазами замаячил.

Власть вас, хомяков дрессированных, не боится. Она просто очень своевременно будет теперь наносить вам удары по вашим тупым бошкам и жадным харям.
Про7рали вы Россию, разменяли на рваный бакс. Теперь и его у вас отберут.

foma55 09 сентября 2018 | 18:57

А ведь это те же "вежливые",что Крым брали! Теперь ваш черёд!

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