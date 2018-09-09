В Москве полиция начала активно задерживать участников акции против пенсионной реформы

У метро «Театральная» силовики избивали дубинками всех подряд, в том числе, журналистов. Часть митингующих убегала от ОМОНа возле парка «Зарядье». По предварительным данным. в Москве задержано несколько десятков человек.

Московская полиция оценила число участников митинга против пенсионной реформы в две тысячи человек. По данным наших корреспондентов, в акции на Пушкинской площади принимает участие от трех до пяти тысяч человек. У памятника Пушкину поставили траурный венок с надписью «Пенсия». Собравшиеся скандировали: «Это не реформа, это грабеж!» и «Верните наши деньги».

На акции против пенсионной реформы в целом по России вышло от 60 до 80 тысяч человек. Об этом сообщил в Твиттере соратник Навального Леонид Волков. Он добавил, что точно оценить число участников на несогласованных акциях довольно сложно. Задержанных – несколько сотен человек. Всем им будет оказана помощь, — пишет Волков.

В Москве задержаны участницы группы Pussy Riot Ника Никульшина и Диана Диденко. Машину, в которой они находились, остановил наряд ДПС. Полицейские заявили, что им нужно ехать в отдел. На них оформляют протокол за неподчинение требованиям сотрудников полиции и оставляют в ОВД до утра. В отделение также выехал участник группы Петр Верзилов, чтобы передать девушкам теплые вещи. Его тоже задержали, — сообщает «МБХ Медиа».