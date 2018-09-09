Выборы губернаторов проходят сегодня в 26 регионах России

Где-то голосование уже завершилось и начался подсчет голосов. Где-то имена новых глав субъектов уже известны.

Избирательные участки уже закрылись в регионах Дальнего Востока и Сибири. Так голосование завершилось на Чукотке, в Якутии, Амурской, Новосибирской, Кемеровской, Магаданской областях, а также в Приморском крае – там наибольшая поддержка пока наблюдается у кандидатов от «Единой России». В Хабаровском крае после подсчета трети голосов первым идет кандидат от ЛДПР, обгоняя действующего главу региона. Не исключено, что здесь будет второй тур. Совсем недавно участки закрылись в Красноярской области и Алтайском крае – подсчет голосов здесь только начался, но агентства уже рапортуют о том, что лидируют единороссы. Между тем, уже известны имена новых глав в Дагестане, Ингушетии, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах – там губернаторов выбирали депутаты законодательных собраний. Во всех четырех регионах они утвердили кандидатов, которых внес президент.

Тем временем в европейской части России выборы продолжаются.

Напомним, что прямые выборы губернаторов проходят сегодня в 22 субъектах Российской Федерации.

Ранее в движении в защиту прав избирателей «Голос» сообщили, что голосование проходит с нарушениями, но без массовых фальсификаций.

На выборах мэра Москвы к 15 часам проголосовали чуть больше 17% избирателей. Об этом сообщает Мосгоризбирком. На прошлых выборах главы города пять лет назад явка к этому времени была немного больше – свыше 18%. Явка на «дачных участках» составила 42%. Напомню, в этом году более двухсот избирательных участков было открыто в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях. В Подмосковье на участках для голосования раздают крышки для консервирования, — сообщает «МБХ Медиа».

Выборы глав субъектов Российской Федерации проходят с единичными нарушениями, но без крупных фальсификаций. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мелконьянц.

«Разный набор тех или иных процедурных нарушений, но пока каких-то массовых грубых фальсификаций не зафиксировано», — сказал он.

Г.Мелконьянц отметил, что в Москве выборы проходят «спокойно», однако напряженность наблюдается на некоторых участках в Новой Москве, поскольку в ряде мест там также проводятся выборы муниципальных депутатов.

По его словам, в Москве периодически поступают сигналы о том, что люди не находят себя в списках избирателей на «дачных участках», даже если предварительно подавали заявление через портал «Мобильный избиратель». По факту этих жалоб проводятся расследования.

Ситуацию в регионах Г.Мелконьянц назвал «пестрой». Он отметил, что в Новокузнецке и Ростовской области зафиксированы вбросы, а также ему известно об инцидентах с принуждением студентов и бюджетников к участию в выборах.

Сегодня почти в трети регионов России избирают губернаторов.

Атмосфера выборов мэра Москвы очень праздничная. Об этом телеканалу Москва 24 рассказали артисты Алла Пугачева и Максим Галкин, посетившие избирательные участки. За кого именно проголосовали артисты, они рассказывать не стали.