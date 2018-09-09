В Москве, по некоторым подсчетам, в связи с митингом против пенсионной реформы задержали более десяти человек...

Всего акция на Пушкинской площади собрала несколько тысяч протестующих.

Ядро протеста на московской акции собралось возле памятника Пушкину. У подножья постамента собрались самые активные участники митинга, у ног бронзового поэта пестрели лозунги: «Хватит воровать чужие пенсии», «Путин, где мои деньги?» и «В поисках достойной старости». Было в адрес властей и несколько нецензурных выражений. Толпа скандировала «референдум» и «мы – свободный народ». Некоторые активисты забрались на фонарные столбы. Спустя полчаса после начала митинга на площади уже было трудно пройти, всю территорию заняли участники акции.

Одна из участниц митинга стояла с плакатом «Жаль что мужчины не рожают». Она объяснила, что лозунг появился после того, как президент объявил о смягчении параметров пенсионной реформы.

Полиция отнеслась к протестующим относительно лояльно, но без задержаний не обошлось: первым в автозак повели ведущего youtube-канала «Навальный LIVE» Руслана Шаведдинова. Позже схватили координатора штаба Олега Степанова. Если на самой Пушкинской стражи порядка практически не применяли силу, то на других улицах ближе к Кремлю, куда ушла часть митингующих, правоохранители начали действовать жестко. По данным «Медузы» там было задержано не менее десяти демонстрантов.

Всего по подсчетам портала «ОВД-Инфо», в двух десятках городов, где прошли митинги, задержали около 300 человек.

Несколько десятков человек было задержаны на акции протеста против пенсионной реформы в Москве, — сообщил в эфире корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Большая колонна митингующих двигалась от Пушкинской площади по Большой Дмитровке в сторону Кремля, где начались столкновения с полицейскими. В результате были задержаны несколько десятков человек, некоторые из них были случайными прохожими. По словам корреспондента, полицейские задержания производили достаточно сдержанно, никого дубинкой не били, а брали за ноги и за руки и помещали в автозаки. Многим участникам акции по оценке корреспондента было около 15 лет.

Сегодня по всей России сторонники политика А.Навального вышли на несанкционированный митинг против пенсионной реформы. Сам оппозиционер находится под арестом.

После того, как митингующие против повышения пенсионного возраста ушли с Пушкинской площади в Москве, они направились к Красной площади. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из манифестантов Олег Козловский. Козловский добавил, что колона скандирует лозунги: «Долой царя» и «Путин – вор».

Акции против повышения пенсионного возраста сегодня прошли в двух десятках городов. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сам попросил взять его в автозак после того, как начались задержания участников акции против пенсионной реформы. Ройзман объяснил «Эху Москвы», чтобы сделал это, чтобы полиция отпустила незаконно задержанных людей.

На одной из площадей Хабаровска собравшихся разгоняла полиция и ОМОН. С лозунгами и призывом выступать против пенсионной реформы выступил глава хабаровского штаба Навального Алексей Ворсин. Сразу после выступления полиция задержала Алексея Ворсина и его соратника Михаила Беседина.

В акции против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге приняло участие более 3000 тысяч человек. Об этом сообщил в эфире корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге. В самом начале акции против пенсионной реформы протестующих не пустили на улицу Ленина, и они рассредоточились по близлежащим улицам. Так, в настоящий момент на Пироговской набережной в оцеплении находятся 200 человек. Их не выпускают: сажают в подъехавшие автобусы и отправляют в отделение полиции. Всего на набережной находится порядка 1000 человек. По словам корреспондента, час назад на набережной проходили жесткие задержания, были столкновения с полицией, драки, сотрудников ОМОНа валили на землю. Поскольку находящимся в оцеплении протестующим становилось плохо, приходилось вызывать скорую. Часть участников акции, по некоторым данным, пошла на Невский проспект и в количестве 100 человек шествует по проспекту. Проблем с полицией у них не возникло.

Совет по правам человека призвал администрацию президента России обратить внимание на массовые задержания участников акции против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член СПЧ Андрей Бабушкин. «В Питере около часа назад было более 100 задержанных, непонятно почему происходят такие массовые задержания, и они идут полным ходом. Наш совет об этом проинформировал одного из представителей администрации президента. Я так понимаю, сейчас там пытаются нормализовать ситуацию», — сказал он. Комментируя ситуацию с задержаниями в Москве, А.Бабушкин отметил, что большинство задержанных участников митинга доставлены в ОВД Даниловского района, некоторые – в ОВД Басманного район. По его словам, в настоящий момент сотрудники СПЧ озабочены проверкой обоснованности их задержаний. Они также содействуют тому, чтобы участников акции не оставляли в ОВД на ночь.