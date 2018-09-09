17-летня Мария Хачатурян, обвиняемая вместе с сестрами в убийстве отца, признана невменяемой
К такому выводу пришли эксперты Центра психиатрии им. Сербского. Об этом ТАСС рассказал член общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий. Официального заключения экспертизы пока нет. По мнению экспертов, девушка в момент убийства не отдавала себе отчета в своих действиях. Затем она жаловалась, что к ней приходит призрак отца и угрожает ей. Мария Хачатурян сейчас находится в больнице Бутырской тюрьмы. Суд должен решить, где она будет проходить лечение.
Комментарии7
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abuvgrobu 09 сентября 2018 | 17:46
Что и требовалось доказать. Всё, одна отмазана. Теперь всё поваесят на неё, две других шалашовки отделаются условными сроками, а эту через полгодика отпустят. Вылечилась, мол..
mozhem_povtorit 09 сентября 2018 | 18:14
abuvgrobu: Убили бандита и педофила, насилующего собственных дочерей. Да за такое медалями нужно награждать!
abuvgrobu 09 сентября 2018 | 18:28
mozhem_povtorit: "Убили бандита и педофила.."
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Откуда инфа, что он был бандитом и педофилом ? Были реальные уголовные дела и что-либо подобное или это всё со слов самих шалашовок и их адвокатов ?..
archibald_dandy_esquire 09 сентября 2018 | 18:39
mozhem_povtorit: " Убили бандита и педофила, насилующего собственных дочерей. "
бандиты и педофилы - элита российской "нации" - они своих не сдают - недаром же закон приняли, что "правельный пасан" тот, кто избивает своих домашних женского пола - ну, увлёкся немного, жена старая для него была, дочки посвежее - если был бы жив, то попал бы в Госдупу РФ к практикующим единомышленникам из ЕР и ЛДПР
mikluho_m 09 сентября 2018 | 18:46
abuvgrobu: по твоему сленгу получается "шалашовки хача замочили".
Ты где вырос? На вокзале с бомжами?
jetsam 09 сентября 2018 | 17:50
да, да, конечно.... и свалить все на нее... как легко.
и, как бы уже не убийство, а несчастный случай на производстве...
помнится был такой уже, аналогичный случай с боевиком:
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Симо́н Арша́кович Тер-Петрося́н, известный под партийной кличкой Камо́ (15 (27) мая 1882, Гори — 14 июля 1922, Тифлис) — ...один из организаторов ...денежных экспроприаций. ... Попав в Берлин и спасая свою жизнь, искусно симулировал сумасшествие и нечувствительность к боли, чем озадачил лучших врачей Европы того времени и вызвал огромную поддержку со стороны многих социалистических газет, прозвавших его «героем революции», ...
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rus095 09 сентября 2018 | 18:48
Полная хрень эта новость- психиатрическая экспертиза в Сербского занимает не менее семи недель. А так в принципе отличная отмазка- полежит в спецбольнице пару лет и выйдет на волю. А потом втихую и диагноз уберут- скажут вылечилась.