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17:31, 09 сентября 2018

Состояние украинского режиссера Олега Сенцова серьезно ухудшилось

Он уже 119-й день продолжает голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. Как рассказал РБК его адвокат Дмитрий Динзе, сотрудники колонии уговаривают Сенцова прекратить голодовку и подписать прошение о помиловании, заявляя, что политические обстоятельства изменились и шансов на обмен политзаключенных уже нет. Кроме того, сотрудники ФСИН угрожают режиссеру, что начнут кормить его насильно, но этого пока не происходит. Динзе добавил, что Сенцов работает над фильмом под черновым названием «Номера». Материалы, связанные со съемками, адвокат привез ему для согласования.

Комментарии

38

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dtyzgblfhfc 09 сентября 2018 | 17:35

скорее бы сдохла эта тварь бандеровская!!!!))))))

mbh_vor__n1 09 сентября 2018 | 17:41

Так он, вроде фильм опять снимает, адвокат сказал... ???

Одна хитрая его блинорожа типичного бандита-бандеровца - говорит всем обо всем сама за себя. ;-))

poluputing 09 сентября 2018 | 17:49

mbh_vor__n1: к вашему сведению, он этнический русский, а вот вы - мокша отстойная, судя по всему

book_publisher 09 сентября 2018 | 18:20

119-дневная голодовка - это фарс! Человек не может прожить без еды больше трех месяцев. Да ещё снимать при этом какое-то там кино...

skif_05 09 сентября 2018 | 19:02

poluputing:
Разделение людей по этническому признаку, и ненависть к финоугорским народам, венграм, мокше, финнам, мордве, эстонцам..., свойственно исключительно либерал-нацистской и бандеровской шпане.
Сегодня мир строго разделен не по этническому и не по религиозному признаку. А по ценностям. Есть западные ценности, либерально-гомосексуальные, и есть евразийские, то есть консервативные, справедливые. Иудо-англосаксы против славяно-финноугров. Горе побежденным.

vasilevich58 09 сентября 2018 | 17:43

dtyzgblfhfc: Когда из России повыгоняют всех порядочных и мыслящих людей, ваши хозяева сожрут вас, портянки!

Вы, двоечники, не знаете. что при Сталине больше всех досталось именно тем, кто уничтожал цвет нации с 17-го по 37-й!

danko1 09 сентября 2018 | 17:45

vasilevich58: "Политическая обстановка в России изменилась".
Власть бандитов с тормозов сорвалась?

poluputing 09 сентября 2018 | 17:47

dtyzgblfhfc: бумерангом вашим родственникам ваши пожелания, фашист мелкотравчатый

master_superanalitik 09 сентября 2018 | 17:59

dtyzgblfhfc:

Не согласен! Лучше обменять Олега Сенцова на узников совести Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину. Но американцам Сенцов выгоднее мертвый чем живой. А вот если он умрет, то для США он будет живее всех живых.

archibald_dandy_esquire 09 сентября 2018 | 18:32

master_superanalitik: " Но американцам Сенцов выгоднее мертвый чем живой "

то есть ваш гибрид-резидент, не освобождая украинских политзаключенных и не подписывая помилование Сенцову, выполняет задание американцев (завербован ЦРУ)

nns33 09 сентября 2018 | 18:29

dtyzgblfhfc: скорее бы сдохла эта тварь бандеровская!!!!)))))) ====== не желай другому того,чего себе не желаешь. И пословица : " У палки два конца". Второй конец и до вас может достать.

opex46 09 сентября 2018 | 18:45

dtyzgblfhfc: Тебе это аукнется, готовься.

sadda 09 сентября 2018 | 17:36

Путинские вертухаи

cromwel 09 сентября 2018 | 17:36

Ну наконец то! Попа из россии или с украины на отпевание пригласят?

lion64__2 09 сентября 2018 | 18:12

cromwel:
"Ну-ка, позовите Герца, старенького Герца,
Он прочтёт ей модный, очень популярный
В нашей синагоге отходняк..."

pipka 09 сентября 2018 | 17:37

"Он уже 119-й день продолжает голодовку" вы серьезно? Глупые или читателей за глупых считаете?

poluputing 09 сентября 2018 | 17:52

pipka: пипка бесноватая, а не западло смерти человеку желать? Гляди, скрепы осыпятся

vasilevich58 09 сентября 2018 | 17:39

Похоже Путин дал команду умертвить Сенцова, чтобы другим неповадно было!

"Наш" президент - трус и палач!

Система идёт вразнос и делает всё больше ошибок, она себя похоронит, но вся тяжесть распада ляжет на плечи простых граждан!

evgeny_biolog 09 сентября 2018 | 17:39

Режиссёр-то требует, да организм его может не согласиться с его политическими взглядами и крякнуть ...

poluputing 09 сентября 2018 | 17:54

evgeny_biolog: евгений -биолог естественно издаёт кряканье как и его подопытные утки и утка под ним. Не всем же режиссёрами быть

evgeny_biolog 09 сентября 2018 | 18:16

poluputing: Да, к сожалению, настоящих режиссёров уже немного осталось ...

kara 09 сентября 2018 | 17:40

Он все также не очень хорошо выглядит, но отказывается прекращать голодовку,
в первоисточнике "новая газета", про ухудшение здоровья ничего не нашел
кто то врет

tks 09 сентября 2018 | 17:52

kara: Кто врёт? Вы.

unprejudiced 09 сентября 2018 | 17:40

Как рассказал РБК его адвокат Дмитрий Динзе...дальше можно не читать

kap54 09 сентября 2018 | 17:42

Надо обменять на Ярошенко.

zemljanka 09 сентября 2018 | 17:44

Людоедство нелюдей.
Сил, здоровья и спасения парню.

dmast79 09 сентября 2018 | 18:16

zemljanka: Бандеровцам и террористам - по заслугам!

abuvgrobu 09 сентября 2018 | 17:48

Состояние украинского режиссера Олега Сенцова серьезно ухудшилось
--------------------------------------------------------
Сала что ли обожрался и теперь не рассерится никак ?..

poluputing 09 сентября 2018 | 18:04

abuvgrobu: зато вам удалось смачно опорожниться прямо здесь, несмотря на недоедание

tks 09 сентября 2018 | 17:50

Генеральша по правам Москалькова щас в очередной раз выйдет на связь и прокаркает, что Сенцов даже "поправился".

unprejudiced 09 сентября 2018 | 17:51

Российский художник-акционист Петр Павленский, находящийся в заключении во Франции, пожаловался на жестокое обращение в тюрьме «Флери-Мерожи». Послание Павленского опубликовала в Facebook его одруга Ксения Оксман.

«К заключенным относятся как к животным, что неприемлемо для всякого уважающего себя человека», — говорится в записи. Сообщается, что с первого августа надзиратели провоцировали акциониста, чтобы «сломить и подчинить» его. В августе Павленского заключили в карцер, где он провел 30 дней.

Художник также рассказал о поведении надзирателей при помещении в карцер в России и во Франции.

«В Бутырке надзиратель вызывает заключенного и зачитывает ему приказ о помещении в карцер на 5, 10 или 15 суток. Тот собирает свои вещи, прощается с сокамерниками и уходит», — цитирует Оксман сообщение Павленского.

Во французской тюрьме, по словам акциониста, заключенного валят на пол пять-десять охранников, душат, выворачивают руки и сковывают их наручниками до рассечений, с силой давят тяжелыми ботинками или щитом босые ноги. Павленский заявил, что надзиратели ежедневно устраивают против него провокации.

«Очевидно, администрация надо мной издевается», — заключил художник.

buzukin1906 09 сентября 2018 | 17:52

Голодать сто двадцать дней могут только бандеровские гомосеки. Врет, сука! Жрет под одеялом каждую ночь - вон как клизма в жопе скрипит :) Плесните ему шкипидару вместо глюкозы - то-то будет цырк для адвоката, сразу скажет - голодовка перешла в агонию :)

rihard 09 сентября 2018 | 17:55

buzukin1906: Тебе бы у психиатра проверится ...

poluputing 09 сентября 2018 | 18:12

buzukin1906: через ы пишутся цыган, цыплёнок, цып-цып, шавка малограмотная

rena1960 09 сентября 2018 | 17:53

"В 2010 году кубинский диссидент Гильермо Фариньяс продержался без пищи 134 дня. Он призывал к освобождению всех 52 политических заключенных на Кубе. Когда Фариньяс оказался на грани гибели, власти все-таки уступили и выпустили оппозиционеров."

sneg1111 09 сентября 2018 | 18:12

Художника Павленского подвергают избиениям и сажают в карцер режим Макрона. Где либеральный свист и сопли ?

uryden 09 сентября 2018 | 18:15

"Номера" это хорошее название фильма о рукопожатных проститутках.

(комментарий скрыт)

cromwel 09 сентября 2018 | 19:03

Патриарх на отпевании будет? И Путин со свечкой?

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