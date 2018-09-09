В Пскове участника акции против пенсионной реформы Кузьмина обвинили в неповиновении требованиям сотрудника полиции

В Пскове участника акции против пенсионной реформы Николая Кузьмина обвинили в неповиновении законным требованиям сотрудника полиции. Кузьмин приковал себя наручниками к фонарному столбу. Пока полицейские его освобождали, он успел произнести речь перед участниками митинга.