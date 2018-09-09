В Пскове участника акции против пенсионной реформы Кузьмина обвинили в неповиновении требованиям сотрудника полиции
В Пскове участника акции против пенсионной реформы Николая Кузьмина обвинили в неповиновении законным требованиям сотрудника полиции. Кузьмин приковал себя наручниками к фонарному столбу. Пока полицейские его освобождали, он успел произнести речь перед участниками митинга.
Комментарии5
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amrigo 09 сентября 2018 | 17:35
Сотрудникам полиции нельзя повиноваться, мы же не рабы.
mbh_vor__n1 09 сентября 2018 | 17:46
А все ждали, что к столбу он приколотит своё причинное место. Фотографы собрались... и зря. Печалька.
dmast79 09 сентября 2018 | 18:08
amrigo: У сотрудников мало чувства юмора. Я бы на их месте приковал его к столбу СВОИМИ наручниками, а ключ бы выбросил куда подальше. МЧС не вызывать. Пусть придурок посидит в обнимку со столбом пару-тройку суток, для вразумления.
abuvgrobu 09 сентября 2018 | 18:00
Самое забавное, что все эти "участники акции" ни дня не работали и делать этого в обозримом будущем не собираются. Все их "неповиновения" и "речи перед участниками" являются самопиаром, игрой на публику ради картинки и последующих дивидентов от заинтересованных организаций..
evgeny_biolog 09 сентября 2018 | 18:08
"обвинили в неповиновении законным требованиям сотрудника полиции."
Для россиян не существует закона и полицию они не уважают ...