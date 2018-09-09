В С.-Петербурге продолжаются жесткие задержания участников акции против пенсионной реформы
Девушка во время задержания потеряла сознание. На Пироговской набережной полиция взяла в оцепление около двухсот человек, в том числе, журналистов московских и петербургских изданий. Журналисты показывают удостоверения, но их все равно не отпускают.
Комментарии12
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traxau_okurka 09 сентября 2018 | 17:36
Надо запоминать в лица, всех вертухаев, кто ломает руки протестующим, служит власти, а не закону. Пригодится, когда коррупционеров скинут с трона.
book_publisher 09 сентября 2018 | 18:07
"В С.-Петербурге продолжаются жесткие задержания ..."
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- Господин Навальный счастлив... Теперь можно будет еще больше поднять бабла...
haldey 09 сентября 2018 | 18:10
traxau_okurka: Так и скажи, на колени кого-то надо будет ставить, бандеровский режим должен торжествовать на всей земле)))
И пока ты отвлекся от траха окурка, даже не знаю, какие у тебя еще фобии, но девушка, потерявшая сознание, вполне возможно и беременна, у них это запросто, крути динаму... "Путинский режим беременных жестоко задерживает")))
И ты это, с окурками завязывай, табачные изделия сокращают твою жизнь, найди девушку и попробуй с ней, может и получится))) Хотя... Толерантность эта западная - такое дело)))
parasuk_ 09 сентября 2018 | 17:40
Горжусь Питером. Петушков навального лупят и поливают газом возмущенные водители :)
yuriyp 09 сентября 2018 | 18:03
parasuk_: Я, как потомственный ленинградец, действительно горжусь Питером и питерцами- людьми, сохранившими человеческое достоинство и не забывшими о чести и гордости.
sergei_tn 09 сентября 2018 | 18:55
parasuk_: Любишь, когда безоружных людей унижают и гордишься тем, что это происходит в твоем городе?
Интересно, многие немцы гордились газовыми камерами в концлагерях?
sergei_tn 09 сентября 2018 | 17:40
Интересно, раньше сам президент объяснял, что протестующие мешают каким-то дачникам, уличному движению и т.д.
А сейчас перестали вообще что-либо объяснять. Просто показывают наглядно, что схватить, избить и посадить можно любого. Просто так, до кучи. И сидеть он может годами.
Да, сейчас не 37 год, сейчас 18-й год. Обычный, ничем от других не отличающийся год правления чекистов.
sasass 09 сентября 2018 | 17:47
Свирепствует власть , видимо последние деньки наступают - все охватить хотят неохватное..
sergei_tn 09 сентября 2018 | 18:11
sasass: Да бросьте Вы. Какие последние деньки. Так было всегда в этой стране. Максимум на смену этим, придут такие же, если не хуже.
balticfair Игорь Хоботов 09 сентября 2018 | 17:47
Радует то, что Путин до моей пенсии не доживет, а значит я могу стать свидетелем его полного краха. Этот лгун и вор не сможет обмануть время даже если окружит себя всеми 86% узколобого населения, тем более, что стрелки его часов крутятся все быстрее и быстрее, съедая всякую для него надежду. Это же каким жлобом нужно быть, чтобы добровольно выбрать себе такую судьбу. Одно это говорит о его слабых умственных способностях.
chapter_2 09 сентября 2018 | 18:35
Содействие самодержавию несовместимо со стремлением к свободе.
polba 09 сентября 2018 | 19:04
Как-то слабовато раскрыта тема жесткости. Хотелось бы информации о количестве пробитых голов, сломанных рук, ног, рёбер, сколько человек получили травмы от применения водомётов и резиновых пуль... Ну, как это принято в США или цивилизованных европейских странах.