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Эксклюзив Эха 17:30, 09 сентября 2018

Несколько десятков человек были задержаны в Москве на Большой Дмитровке

Несколько десятков человек были задержаны в Москве на Большой Дмитровке после того, как участники акции против пенсионной реформы пытались прорвать полицейское оцепление. По словам корреспондента «Эха Москвы», полиция задерживала не только участников акции, но и случайных прохожих. Среди задержанных много подростков 14-15 лет. При разгоне митингующих на Пушкинской площади полицейские ударили дубинками журналистку «Дождя» Марию Борзунову и фотографа RTVi. Об этом сообщает «МБХ Медиа».

Комментарии

32

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kottigr1 09 сентября 2018 | 17:34

Нет - пенсии _ Нет - налогов.

patrikk_1 09 сентября 2018 | 17:45

При разгоне митингующих на Пушкинской площади полицейские ударили дубинками журналистку «Дождя» Марию Борзунову и фотографа RTVi. Об этом сообщает «МБХ Медиа»...

Гм, полюбуйтесь на защитников российских пенсионеров - русофобский проамериканский "Золотой дождь", RTVi, беглого олигарха Владимира Гусинского и "МБХ Медиа" Мишки Ходорковского, за которым числится 73 человека убитыми или пропавшими без вести. Уссаться и не жить.

kottigr1 09 сентября 2018 | 17:48

patrikk_1: числится 73 человека убитыми или пропавшими без вести
------------------------------------------------------------
Путин ежедневно наверное гораздо больше убивает ?

haldey 09 сентября 2018 | 17:58

kottigr1: У Вас сомнения? Что за наверное? Лично казнит, руки по колено в крови))))
Вот я и понял как можно среди полутора калек набрать несколько десятков задержанных))) Случайные прохожие, вот в чем отгадка))) Надо срочно к Путину отвезти, а то руки уже чешутся, пора еще "наверное гораздо больше убить"))) Есть такое слово "наверняка", оно более убедительно, чем "наверное", даже "хайлилайкли" отдыхает)))

kottigr1 09 сентября 2018 | 18:03

haldey: Да. Казнит лично. Лишая стариков денег к старости, лишая россиян медицины, отправляя ежедневно на убой солдат на Украину и в Сирию... Ты разве про это не знаешь ?

haldey 09 сентября 2018 | 18:32

kottigr1: Точно, теперь ты уверен? Ну видишь, как легко поверить в собственный бред!
Так что, три раза перед зеркалом, он убил, отправил, отравил, другие глаголы сам найдешь))) и за комп, а то, что такое, "НАВЕРНОЕ"
Ты же присягу давал либералистическую, служить и верить))) Вот служи и верь! Долой сомнения)))
Спасибо, повеселил, особенно продолжение понравилось)))
И не сомневайся никогда, а то и так тебе никто не верит, а если будешь еще и сам сомневаться, только веселить будешь людей)))
Зубы стиснул, рыкнул и в бой))) Пленных не брать)))

book_publisher 09 сентября 2018 | 18:05

"Несколько десятков человек были задержаны в Москве...."
--------------
- А почему не несколько тысяч? Или еще лучше - десятков тысяч?

Недоработочка со стороны господина Навального вышла...

rihard 09 сентября 2018 | 17:52

patrikk_1:« Уссаться и не жить.» Когда начнется исполнение сего пожелания?

gelont 09 сентября 2018 | 17:56

patrikk_1: Уссысь и не живи .

haldey 09 сентября 2018 | 18:00

patrikk_1: Там жирик сегодня резвился, он и отоварил надоедливых журналюг)))

patrikk_1 09 сентября 2018 | 18:07

haldey:

Надо будет видео посмотреть.

valentinak 09 сентября 2018 | 18:03

patrikk_1: полицаи хватают детей, а патрикк проплаченный ноет о Ходорковском.

patrikk_1 09 сентября 2018 | 18:13

valentinak:

Самые безжалостные убийцы - это дети, слоняющиеся без дела лоботрясы, вроде Мэри Белл, сестёр Хачатурян, Джона Венейблса и Роберта Томпсона, Эрика Харриса и Дилана Клиболда.

sergei_tn 09 сентября 2018 | 17:35

полиция задерживала не только участников акции, но и случайных прохожих.
------------------------------------
Так ведь задерживают не за что-то, а почему. Потому что нужно, чтобы люди боялись протестовать.

А для достижения этой цели, случайные люди еще полезнее. Люди должны знать, что дома нужно сидеть, а шляться, где протесты идут.

kara 09 сентября 2018 | 17:46

алеша опять за счет мирных явку повышает?!
чем то схоже с провокациями Белых касок, неужели одни учителя?

ura_123 09 сентября 2018 | 17:51

kara: Ежели ты вдруг чего либо недопоняло;полицаи хватали СЛУЧАЙНЫХ прохожих.

kara 09 сентября 2018 | 18:05

ura_123: да на это и расчет, как в прогулках по тверской когда людям праздник испортили.
так и сейчас
кстати,вы понимаете, что вы полезные идиоты?

sbk 09 сентября 2018 | 17:46

Вертухаи-то обезумели?
Зачем прохожих хватать?

ura_123 09 сентября 2018 | 17:49

Мели всех,по принципу ” Чем больше сдадим,тем меньше дадут"(с)

shlevet 09 сентября 2018 | 17:52

Вот меня всегда умиляли эти протестующие.
Взяли и попытались прорвать полицейское оцепление.
Зачем?
Чтобы потом стопроцентно быть отоваренными дубинками и загреметь в "обезьянник"?
Или слава кусаки Г.Каспарова не дает покоя.
Так этот "протестант" давно свалил из России и теперь оттуда подпЁздывает против России

kottigr1 09 сентября 2018 | 17:55

shlevet: Путин - это уголовный выродок, а не Россия, а те кто поддерживает этого выродка - продажные предатели России..

shlevet 09 сентября 2018 | 18:01

kottigr1: Допустим.
Что предлагаете, как в старые "добрые" сталинские время всех "врагов народа" к стенке?

А что касается Каспарова, то он как раз не против Путина выступал, а именно против России и не разбирался он кто здесь продажный предатель, а кто как вы - настоящий патриот.
Если бы запад действовал по его сценарию, не сомневайтесь, досталось бы и вам

kottigr1 09 сентября 2018 | 18:06

shlevet: Если власть в стране захвачена уголовниками, то достаточно просто им не помогать..

shlevet 09 сентября 2018 | 18:10

kottigr1: Я лично власти не помогаю.
У меня в этом нет нужды

kottigr1 09 сентября 2018 | 18:11

shlevet:Отлично.. Презирать тех кто помогает ворам Вам то же никто не в силах запретить..

alena01 09 сентября 2018 | 18:03

shlevet:
Да, действительно...
Че это они пытаются отстоять свои права???
Ведь гораздо удобнее и проще жить жизнью домашнего скота, как в совке - дали еды, поел, дали пинка, отбежал... Забрали детей и съели - ну, что поделать...

shlevet 09 сентября 2018 | 18:08

alena01: Алена, а ты чего свои права не отстаиваешь как они?
Не боишься что тебя сочтут за домашний скот?
Или ты уже из "обезьянника" сюда нам строчишь? =)):-)

eyjafjallajoekull 09 сентября 2018 | 17:59

Какие-то жидкие новости: интересно, то что Жириновский с силой ударил в лицо демонстранта (а может просто прохожего) будет освещаться?

nadiama 09 сентября 2018 | 18:03

eyjafjallajoekull: говорят, просто прохожий назвал его говном ))) хватило же ума вообще туда припереться..

abuvgrobu 09 сентября 2018 | 18:06

Самое забавное, что все эти "участники акции" ни дня не работали и делать этого в обозримом будущем не собираются. Все их "неповиновения" и "речи перед участниками" являются самопиаром, игрой на публику ради картинки и последующих дивидентов от заинтересованных организаций. Повод, естественно, для них не важен. Вчера против свалок, сегодня против пенсионной реформы, завтра ещё что-нибудь выищут, желатель то, что актуально и на слуху в данный момент у большого количества людей.. Пидоры, короче. Реальный животрепещущие проблемы - забалтывают, сводят к "девешепи, кпавшим в обморок", "множеству задержанных подростков 14-15 лет" и тому подобной херне..

nadiama 09 сентября 2018 | 18:11

abuvgrobu: А "реальные и животрепещущие" - это какие, стесняюсь спросить?

ed10075 09 сентября 2018 | 18:06

То, что задерживаю митингующих, конечно сволочи, но протесты не против реформы, а против неоправданного повышения пенсионного возраста.

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