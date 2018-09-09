Несколько десятков человек были задержаны в Москве на Большой Дмитровке
Несколько десятков человек были задержаны в Москве на Большой Дмитровке после того, как участники акции против пенсионной реформы пытались прорвать полицейское оцепление. По словам корреспондента «Эха Москвы», полиция задерживала не только участников акции, но и случайных прохожих. Среди задержанных много подростков 14-15 лет. При разгоне митингующих на Пушкинской площади полицейские ударили дубинками журналистку «Дождя» Марию Борзунову и фотографа RTVi. Об этом сообщает «МБХ Медиа».
Комментарии32
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kottigr1 09 сентября 2018 | 17:34
Нет - пенсии _ Нет - налогов.
patrikk_1 09 сентября 2018 | 17:45
При разгоне митингующих на Пушкинской площади полицейские ударили дубинками журналистку «Дождя» Марию Борзунову и фотографа RTVi. Об этом сообщает «МБХ Медиа»...
Гм, полюбуйтесь на защитников российских пенсионеров - русофобский проамериканский "Золотой дождь", RTVi, беглого олигарха Владимира Гусинского и "МБХ Медиа" Мишки Ходорковского, за которым числится 73 человека убитыми или пропавшими без вести. Уссаться и не жить.
kottigr1 09 сентября 2018 | 17:48
patrikk_1: числится 73 человека убитыми или пропавшими без вести
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Путин ежедневно наверное гораздо больше убивает ?
haldey 09 сентября 2018 | 17:58
kottigr1: У Вас сомнения? Что за наверное? Лично казнит, руки по колено в крови))))
Вот я и понял как можно среди полутора калек набрать несколько десятков задержанных))) Случайные прохожие, вот в чем отгадка))) Надо срочно к Путину отвезти, а то руки уже чешутся, пора еще "наверное гораздо больше убить"))) Есть такое слово "наверняка", оно более убедительно, чем "наверное", даже "хайлилайкли" отдыхает)))
kottigr1 09 сентября 2018 | 18:03
haldey: Да. Казнит лично. Лишая стариков денег к старости, лишая россиян медицины, отправляя ежедневно на убой солдат на Украину и в Сирию... Ты разве про это не знаешь ?
haldey 09 сентября 2018 | 18:32
kottigr1: Точно, теперь ты уверен? Ну видишь, как легко поверить в собственный бред!
Так что, три раза перед зеркалом, он убил, отправил, отравил, другие глаголы сам найдешь))) и за комп, а то, что такое, "НАВЕРНОЕ"
Ты же присягу давал либералистическую, служить и верить))) Вот служи и верь! Долой сомнения)))
Спасибо, повеселил, особенно продолжение понравилось)))
И не сомневайся никогда, а то и так тебе никто не верит, а если будешь еще и сам сомневаться, только веселить будешь людей)))
Зубы стиснул, рыкнул и в бой))) Пленных не брать)))
book_publisher 09 сентября 2018 | 18:05
"Несколько десятков человек были задержаны в Москве...."
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- А почему не несколько тысяч? Или еще лучше - десятков тысяч?
Недоработочка со стороны господина Навального вышла...
rihard 09 сентября 2018 | 17:52
patrikk_1:« Уссаться и не жить.» Когда начнется исполнение сего пожелания?
gelont 09 сентября 2018 | 17:56
patrikk_1: Уссысь и не живи .
haldey 09 сентября 2018 | 18:00
patrikk_1: Там жирик сегодня резвился, он и отоварил надоедливых журналюг)))
patrikk_1 09 сентября 2018 | 18:07
haldey:
Надо будет видео посмотреть.
valentinak 09 сентября 2018 | 18:03
patrikk_1: полицаи хватают детей, а патрикк проплаченный ноет о Ходорковском.
patrikk_1 09 сентября 2018 | 18:13
valentinak:
Самые безжалостные убийцы - это дети, слоняющиеся без дела лоботрясы, вроде Мэри Белл, сестёр Хачатурян, Джона Венейблса и Роберта Томпсона, Эрика Харриса и Дилана Клиболда.
sergei_tn 09 сентября 2018 | 17:35
полиция задерживала не только участников акции, но и случайных прохожих.
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Так ведь задерживают не за что-то, а почему. Потому что нужно, чтобы люди боялись протестовать.
А для достижения этой цели, случайные люди еще полезнее. Люди должны знать, что дома нужно сидеть, а шляться, где протесты идут.
kara 09 сентября 2018 | 17:46
алеша опять за счет мирных явку повышает?!
чем то схоже с провокациями Белых касок, неужели одни учителя?
ura_123 09 сентября 2018 | 17:51
kara: Ежели ты вдруг чего либо недопоняло;полицаи хватали СЛУЧАЙНЫХ прохожих.
kara 09 сентября 2018 | 18:05
ura_123: да на это и расчет, как в прогулках по тверской когда людям праздник испортили.
так и сейчас
кстати,вы понимаете, что вы полезные идиоты?
sbk 09 сентября 2018 | 17:46
Вертухаи-то обезумели?
Зачем прохожих хватать?
ura_123 09 сентября 2018 | 17:49
Мели всех,по принципу ” Чем больше сдадим,тем меньше дадут"(с)
shlevet 09 сентября 2018 | 17:52
Вот меня всегда умиляли эти протестующие.
Взяли и попытались прорвать полицейское оцепление.
Зачем?
Чтобы потом стопроцентно быть отоваренными дубинками и загреметь в "обезьянник"?
Или слава кусаки Г.Каспарова не дает покоя.
Так этот "протестант" давно свалил из России и теперь оттуда подпЁздывает против России
kottigr1 09 сентября 2018 | 17:55
shlevet: Путин - это уголовный выродок, а не Россия, а те кто поддерживает этого выродка - продажные предатели России..
shlevet 09 сентября 2018 | 18:01
kottigr1: Допустим.
Что предлагаете, как в старые "добрые" сталинские время всех "врагов народа" к стенке?
А что касается Каспарова, то он как раз не против Путина выступал, а именно против России и не разбирался он кто здесь продажный предатель, а кто как вы - настоящий патриот.
Если бы запад действовал по его сценарию, не сомневайтесь, досталось бы и вам
kottigr1 09 сентября 2018 | 18:06
shlevet: Если власть в стране захвачена уголовниками, то достаточно просто им не помогать..
shlevet 09 сентября 2018 | 18:10
kottigr1: Я лично власти не помогаю.
У меня в этом нет нужды
kottigr1 09 сентября 2018 | 18:11
shlevet:Отлично.. Презирать тех кто помогает ворам Вам то же никто не в силах запретить..
alena01 09 сентября 2018 | 18:03
shlevet:
Да, действительно...
Че это они пытаются отстоять свои права???
Ведь гораздо удобнее и проще жить жизнью домашнего скота, как в совке - дали еды, поел, дали пинка, отбежал... Забрали детей и съели - ну, что поделать...
shlevet 09 сентября 2018 | 18:08
alena01: Алена, а ты чего свои права не отстаиваешь как они?
Не боишься что тебя сочтут за домашний скот?
Или ты уже из "обезьянника" сюда нам строчишь? =)):-)
eyjafjallajoekull 09 сентября 2018 | 17:59
Какие-то жидкие новости: интересно, то что Жириновский с силой ударил в лицо демонстранта (а может просто прохожего) будет освещаться?
nadiama 09 сентября 2018 | 18:03
eyjafjallajoekull: говорят, просто прохожий назвал его говном ))) хватило же ума вообще туда припереться..
abuvgrobu 09 сентября 2018 | 18:06
Самое забавное, что все эти "участники акции" ни дня не работали и делать этого в обозримом будущем не собираются. Все их "неповиновения" и "речи перед участниками" являются самопиаром, игрой на публику ради картинки и последующих дивидентов от заинтересованных организаций. Повод, естественно, для них не важен. Вчера против свалок, сегодня против пенсионной реформы, завтра ещё что-нибудь выищут, желатель то, что актуально и на слуху в данный момент у большого количества людей.. Пидоры, короче. Реальный животрепещущие проблемы - забалтывают, сводят к "девешепи, кпавшим в обморок", "множеству задержанных подростков 14-15 лет" и тому подобной херне..
nadiama 09 сентября 2018 | 18:11
abuvgrobu: А "реальные и животрепещущие" - это какие, стесняюсь спросить?
ed10075 09 сентября 2018 | 18:06
То, что задерживаю митингующих, конечно сволочи, но протесты не против реформы, а против неоправданного повышения пенсионного возраста.