Несколько десятков человек были задержаны в Москве на Большой Дмитровке после того, как участники акции против пенсионной реформы пытались прорвать полицейское оцепление. По словам корреспондента «Эха Москвы», полиция задерживала не только участников акции, но и случайных прохожих. Среди задержанных много подростков 14-15 лет. При разгоне митингующих на Пушкинской площади полицейские ударили дубинками журналистку «Дождя» Марию Борзунову и фотографа RTVi. Об этом сообщает «МБХ Медиа».