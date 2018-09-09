Президент Молдавии Игорь Додон попал в автоаварию, его машина перевернулась

По некоторым данным, главу государства сразу же госпитализировали.

Авария произошла на молдавской трассе Кишинев-Калараш. Президентский мерседес столкнулся с грузовиком, отлетел на обочину и перевернулся. Об этом свидетельствуют видеозаписи очевидцев, которые распространили в СМИ. Повреждения получил и автомобиль кортежа, в котором находилась охрана Игоря Додона. Сам президент отделался синяками, царапинами и ссадинами, рассказали «Интерфаксу» в службе государственной охраны. Сам Додон написал в ответ на вопрос корреспондента молдавского телеканала «Публика», что с ним «Все ок». По словам советника главы государства Максима Лебединского, президент чувствует себя хорошо, медицинская помощь ему не понадобилась. В своем Facebook он также написал, что в кортеж врезалось транспортное средство, нарушившее правила дорожного движения. Также по неподтвержденной информации, в ДТП серьезно пострадала мать молдавского президента.

Напомним, что ранее сегодня стало известно о том, что в Абхазии в результате аварии погиб премьер-министр самопровозглашенной республики Геннадий Гагулия.