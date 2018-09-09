Президент Молдавии Игорь Додон попал в автоаварию, его машина перевернулась
По некоторым данным, главу государства сразу же госпитализировали.
Авария произошла на молдавской трассе Кишинев-Калараш. Президентский мерседес столкнулся с грузовиком, отлетел на обочину и перевернулся. Об этом свидетельствуют видеозаписи очевидцев, которые распространили в СМИ. Повреждения получил и автомобиль кортежа, в котором находилась охрана Игоря Додона. Сам президент отделался синяками, царапинами и ссадинами, рассказали «Интерфаксу» в службе государственной охраны. Сам Додон написал в ответ на вопрос корреспондента молдавского телеканала «Публика», что с ним «Все ок». По словам советника главы государства Максима Лебединского, президент чувствует себя хорошо, медицинская помощь ему не понадобилась. В своем Facebook он также написал, что в кортеж врезалось транспортное средство, нарушившее правила дорожного движения. Также по неподтвержденной информации, в ДТП серьезно пострадала мать молдавского президента.
Напомним, что ранее сегодня стало известно о том, что в Абхазии в результате аварии погиб премьер-министр самопровозглашенной республики Геннадий Гагулия.
Комментарии5
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kaputvsemu 09 сентября 2018 | 17:23
Обновление состава кремлевского кукольного театра перед началом нового сезона.
midnightblues 09 сентября 2018 | 17:25
kaputvsemu: нее-тут своего теряют
трагедия
Но вопрос к организаторам
Надо было уж сразу-чтоб не мучился
opponent70 09 сентября 2018 | 17:25
Бей своих чтоб чужие боялись... Да и "новичок" себя не оправдал...
vezdehod 09 сентября 2018 | 17:29
Это был бронированный МЕРСЕДЕС, а не Лада-Калина - очнулся бы а Том свете
oksana63 09 сентября 2018 | 17:33
Носятся как оглашенные в своих кортежах, вот и результат.