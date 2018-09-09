Мельконьянц: Выборы губернаторов в регионах России проходят спокойно, но есть зафиксированные факты нарушений
Выборы губернаторов в регионах России проходят спокойно, но есть зафиксированные факты нарушений. Об этом «Эху Москвы» рассказал сопредседатель совета ассоциации «Голос» Григорий Мельконьянц. Проблемы также возникают у избирателей, голосующих на дачных участках. Многие не могут найти себя в списках, хотя подавали заявки заранее, добавил Григорий Мельконьянц.
Комментарии2
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ura_123 09 сентября 2018 | 17:23
Голосуй не голосуй... Выборы-выборы,кандидаты ...
vezdehod 09 сентября 2018 | 17:25
Дёргайся не дёргайся. а будут . кого рекомендовала Кремлёвская стена.