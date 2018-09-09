Мельконьянц: Выборы губернаторов в регионах России проходят спокойно, но есть зафиксированные факты нарушений

Выборы губернаторов в регионах России проходят спокойно, но есть зафиксированные факты нарушений. Об этом «Эху Москвы» рассказал сопредседатель совета ассоциации «Голос» Григорий Мельконьянц. Проблемы также возникают у избирателей, голосующих на дачных участках. Многие не могут найти себя в списках, хотя подавали заявки заранее, добавил Григорий Мельконьянц.