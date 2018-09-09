В Пскове организатор митинга против пенсионной реформы Николай Кузьмин приковал себя наручниками к фонарному столбу
В Пскове организатор митинга против пенсионной реформы Николай Кузьмин приковал себя наручниками к фонарному столбу, чтобы его не смогла задержать полиция, пишет МБХ медиа. Пока сотрудники расковывали Кузьмина, он успел произнести речь перед участниками акции.
В десятках городов России сегодня проходят акции против пенсионной реформы. По данным МВД, на митинг в центре Москвы пришло около двух тысяч людей.
Комментарии6
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sobak_a 09 сентября 2018 | 17:14
Молоток!
mbh_vor__n1 09 сентября 2018 | 17:17
Коля-дурачок забавно 10000 евро хочет заработать (а ведь это деньги школяров-двоечников). ))
kottigr1 09 сентября 2018 | 17:22
mbh_vor__n1: Пусть заработает даже на "Грин-карту".. Активные граждане нужны любой стране. Главное, что бы он уехал из путинского дурдома, а ты остался... жевать свой бесплатный валежник.
parasuk_ 09 сентября 2018 | 17:16
После подвига павленского на красной площади это жалкая пародия на протест :)
kara 09 сентября 2018 | 17:20
так оставил бы на столбе, только руки закрепили бы повыше
у нас свободная страна, хочет человек висеть на столбе-пусть висит
dtyzgblfhfc 09 сентября 2018 | 17:24
лучше бы он присверлил свои яйца к столбу хоть пямять осталась на года об нём - Колян Яйцестолбовой!
что не опп то дебил квадратный или идиот круглый!