В Пскове организатор митинга против пенсионной реформы Николай Кузьмин приковал себя наручниками к фонарному столбу, чтобы его не смогла задержать полиция, пишет МБХ медиа. Пока сотрудники расковывали Кузьмина, он успел произнести речь перед участниками акции.

В десятках городов России сегодня проходят акции против пенсионной реформы. По данным МВД, на митинг в центре Москвы пришло около двух тысяч людей.