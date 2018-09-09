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17:00, 09 сентября 2018

В Москве участники акции против пенсионной реформы пытались прорвать полицейское оцепление

Они шли от Пушкинской площади к Кремлю. На Большой Дмитровке им преградили путь сотрудники правоохранительных органов. Задержаны не менее десяти человек, в том числе, несколько детей и женщин, — сообщает «Радио Свобода».

Комментарии

14

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redrica 09 сентября 2018 | 17:08

Глупо.
Если уж идти - то по Тверской. А она и так перекрыта ко дню города.
Это не протест - а пшик.

kottigr1 09 сентября 2018 | 17:14

redrica: Пора людям привыкать жить отдельно от путинской банды.. Они не платят вам пенсии - вы не платите им налоги..

mbh_vor__n1 09 сентября 2018 | 17:22

kottigr1: Пытались незаконно прорвать оцепление, а прорвёт в итоге их - на портрет фюрера Сисяна Унитазовича.

Который привычно всех кинет и уедет загорать! ;-))

kottigr1 09 сентября 2018 | 17:24

mbh_vor__n1: Это только тебе и подобным тебе нужен поводок и Хозяин.. А люди по всей России вышли отстаивать свои трудовые права. Они ценят свои права на труд больше личной свободы.

dtyzgblfhfc 09 сентября 2018 | 17:27

kottigr1: тебе не привыкать снимать шаровары с лампасами перед своим идолом Анальным. почаще подставляй ему свой обосранный зад, он любит вас пидарасить!

kottigr1 09 сентября 2018 | 17:32

dtyzgblfhfc: Судя по эротическим фантазиям.. Путинский гомосек ?

buridan 09 сентября 2018 | 17:21

redrica: Сидим дома и критикуем тех, кто "протестует не так" .
Потому и "пшик".

orlov_a_v 09 сентября 2018 | 17:09

погода отличная,че шляются по душной москве.))

parasuk_ 09 сентября 2018 | 17:09

Теперь их в тюрьму и на черенок. Придется пострадать за навального.

i_c_e 09 сентября 2018 | 17:20

parasuk_: Или за пенсии?

rihard 09 сентября 2018 | 17:22

parasuk_: Ты то холоп трусливый, будешь лизать зад любой власти, а если скажут, то и веревку с мылом для себя принесешь.

vezdehod 09 сентября 2018 | 17:23

parasuk_:
Теперь их в тюрьму и на черенок. Придется пострадать за навального.
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Живи спокойно гнида подвальная. пока не раздавят.

parasuk_ 09 сентября 2018 | 17:28

vezdehod: не обижайтесь. Проститутки и наркоманы потом новых навальнят нарожают.

dtyzgblfhfc 09 сентября 2018 | 17:33

анальновцы как бандеровцы пустили впереди себя детей и старух и за их спинами ощущали себя героями дня. а анальный сиди в камере на параше давал команды своим пехотинцам. думаю, что скоро век анального закончится плачевно!

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