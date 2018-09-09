В Москве участники акции против пенсионной реформы пытались прорвать полицейское оцепление
Они шли от Пушкинской площади к Кремлю. На Большой Дмитровке им преградили путь сотрудники правоохранительных органов. Задержаны не менее десяти человек, в том числе, несколько детей и женщин, — сообщает «Радио Свобода».
Комментарии14
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redrica 09 сентября 2018 | 17:08
Глупо.
Если уж идти - то по Тверской. А она и так перекрыта ко дню города.
Это не протест - а пшик.
kottigr1 09 сентября 2018 | 17:14
redrica: Пора людям привыкать жить отдельно от путинской банды.. Они не платят вам пенсии - вы не платите им налоги..
mbh_vor__n1 09 сентября 2018 | 17:22
kottigr1: Пытались незаконно прорвать оцепление, а прорвёт в итоге их - на портрет фюрера Сисяна Унитазовича.
Который привычно всех кинет и уедет загорать! ;-))
kottigr1 09 сентября 2018 | 17:24
mbh_vor__n1: Это только тебе и подобным тебе нужен поводок и Хозяин.. А люди по всей России вышли отстаивать свои трудовые права. Они ценят свои права на труд больше личной свободы.
dtyzgblfhfc 09 сентября 2018 | 17:27
kottigr1: тебе не привыкать снимать шаровары с лампасами перед своим идолом Анальным. почаще подставляй ему свой обосранный зад, он любит вас пидарасить!
kottigr1 09 сентября 2018 | 17:32
dtyzgblfhfc: Судя по эротическим фантазиям.. Путинский гомосек ?
buridan 09 сентября 2018 | 17:21
redrica: Сидим дома и критикуем тех, кто "протестует не так" .
Потому и "пшик".
orlov_a_v 09 сентября 2018 | 17:09
погода отличная,че шляются по душной москве.))
parasuk_ 09 сентября 2018 | 17:09
Теперь их в тюрьму и на черенок. Придется пострадать за навального.
i_c_e 09 сентября 2018 | 17:20
parasuk_: Или за пенсии?
rihard 09 сентября 2018 | 17:22
parasuk_: Ты то холоп трусливый, будешь лизать зад любой власти, а если скажут, то и веревку с мылом для себя принесешь.
vezdehod 09 сентября 2018 | 17:23
parasuk_:
Теперь их в тюрьму и на черенок. Придется пострадать за навального.
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Живи спокойно гнида подвальная. пока не раздавят.
parasuk_ 09 сентября 2018 | 17:28
vezdehod: не обижайтесь. Проститутки и наркоманы потом новых навальнят нарожают.
dtyzgblfhfc 09 сентября 2018 | 17:33
анальновцы как бандеровцы пустили впереди себя детей и старух и за их спинами ощущали себя героями дня. а анальный сиди в камере на параше давал команды своим пехотинцам. думаю, что скоро век анального закончится плачевно!