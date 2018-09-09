В Хабаровском крае может быть второй тур выборов губернатора
По предварительным данным, действующий глава региона Вячеслав Шпорт набирает около 36% голосов, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал – почти 35%. Они соперничают на выборах губернатора уже второй раз. Пять лет назад Шпорт победил, набрав больше 60% голосов.
Комментарии2
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lion64__2 09 сентября 2018 | 16:50
Один - шпорт, второй - фургал. Это что, довыборы в кнессет?
zemljanka 09 сентября 2018 | 17:09
Борьба нанайских...