На выборах мэра Москвы к 15 часам проголосовали чуть больше 17% избирателей
Об этом сообщает Мосгоризбирком. На прошлых выборах главы города пять лет назад явка к этому времени была немного больше – свыше 18%. Явка на «дачных участках» составила 42%. Напомню, в этом году более двухсот избирательных участков было открыто в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях. В Подмосковье на участках для голосования раздают крышки для консервирования, — сообщает «МБХ Медиа».
Комментарии12
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olgavik 09 сентября 2018 | 16:38
//В Подмосковье на участках для голосования раздают крышки для консервирования, — сообщает «МБХ Медиа». //
Типа, крышка вам?
ogrig Олег Савин 09 сентября 2018 | 16:41
olgavik: Типа, крышка вам?
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Совсем нет фантазии у силовиков.
Могли бы дубинкой по башке - и не в полицейский участок, а на избирательный.
putin2018 09 сентября 2018 | 16:38
ВыбОРЫ без выбора, ВыбОРЫ без права выбора — не ВыбОРЫ !!!
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
sbk 09 сентября 2018 | 16:39
Результат ведь не изменится. О чем переживать?
piter_ug 09 сентября 2018 | 16:45
Московскому зоопарку обеспечить трёх оленей для отправки оленевода в тундру!)
kara 09 сентября 2018 | 16:46
уик 224 москва к 16-40 556 бюллетеней в урнах, а это 20,97% от числа приписаных.
lion64__2 09 сентября 2018 | 16:48
Лично я сходил и проголосовал против плиточного оленя. Выбор конечно невелик, но можно всё-таки проголосовать. Никогда бы не проголосовал за унитаз-обвального, любимца хомяков, гомиков и ЦРУ.
Жаль, что не было среди кандидатов Германа Стерлигова.
shlevet 09 сентября 2018 | 16:59
lion64__2: Я проголосовал протестно за Кумина.
i_c_e 09 сентября 2018 | 17:02
lion64__2: Молодец! «Активная часть общества» поддержала этот самый «невеликий выбор», даже если кто-то испортил бюллетень. А «олень» из списка всё-равно «победит», пусть с чуть меньшим процентом, но при этом «в честной борьбе и с поддержкой большинства активной части общества».
sergilio 09 сентября 2018 | 17:10
Из 17% половина, это штрейкбрехеры и приспособленцы (типа Ремчукова). Итого - 8,5%.
i_c_e 09 сентября 2018 | 17:13
Особой поддержкой Сергей Семёнович издавна пользуется у дачников. Бросают все свои дела и идут поддерживать.
yralez 09 сентября 2018 | 17:23
Учителялки подводят ?