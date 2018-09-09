На выборах мэра Москвы к 15 часам проголосовали чуть больше 17% избирателей

Об этом сообщает Мосгоризбирком. На прошлых выборах главы города пять лет назад явка к этому времени была немного больше – свыше 18%. Явка на «дачных участках» составила 42%. Напомню, в этом году более двухсот избирательных участков было открыто в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях. В Подмосковье на участках для голосования раздают крышки для консервирования, — сообщает «МБХ Медиа».