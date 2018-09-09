На митинге против повышения пенсионного возраста в Екатеринбурге было много силовиков
На митинге против повышения пенсионного возраста в Екатеринбурге было много силовиков и они неправомерно задерживали собравшихся. Об этом «Эху Москвы» рассказал бывший глава города Евгений Ройзман. Ройзман добавил, что действия и требования полиции были совершенно необоснованны и противозаконны.
Комментарии7
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ura_123 09 сентября 2018 | 16:41
Что же власть так очкует?
archibald_dandy_esquire 09 сентября 2018 | 16:45
ura_123:
"силовики"? эти поцгвардейские "силовики" числом до батальона с бронемашинами не смогли обезвредить сумасшедшего стрелка - застрелили бомжа, выставив его, как подозреваемого - а избивающие мирную демонстрацию отморозки называются КАРАТЕЛИ
nanarovsky 09 сентября 2018 | 16:52
ura_123: Тебя баяца и Лёху.
yralez 09 сентября 2018 | 17:00
Карателей везде больше чем собак
babai007 09 сентября 2018 | 17:02
Ну если уголовник ройзман сказал.то да и много и не правомерно,верим(нет)
sbk 09 сентября 2018 | 17:08
babai007: Двойной тариф сегодня у тебя?
perectukin 09 сентября 2018 | 17:14
За кого проголосовали эти "много силовиков" ?