На митинге против повышения пенсионного возраста в Екатеринбурге было много силовиков и они неправомерно задерживали собравшихся. Об этом «Эху Москвы» рассказал бывший глава города Евгений Ройзман. Ройзман добавил, что действия и требования полиции были совершенно необоснованны и противозаконны.