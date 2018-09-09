В С.-Петербурге полиция задержала около сотни участников акции против пенсионной реформы

Как сообщает «Новая газета», полиция и ОМОН действуют жестко. Одному из митингующих разбили голову. В автозак затащили 80-летнего пенсионера, которому стало плохо. Задерживали также совсем юных школьников. По последним данным, акция завершилась. ОМОН и полиция уезжают. Отдельные сотрудники остаются на перекрестках.