В С.-Петербурге полиция задержала около сотни участников акции против пенсионной реформы
Как сообщает «Новая газета», полиция и ОМОН действуют жестко. Одному из митингующих разбили голову. В автозак затащили 80-летнего пенсионера, которому стало плохо. Задерживали также совсем юных школьников. По последним данным, акция завершилась. ОМОН и полиция уезжают. Отдельные сотрудники остаются на перекрестках.
Комментарии6
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parasuk_ 09 сентября 2018 | 16:38
Ничего страшного если их посадят. Проститутки и наркоманы потом новых навальнят нарожают
mbh_vor__n1 09 сентября 2018 | 16:51
Офигеть! Всех пришедших провокаторов, в т ч 50 журналюг и 25 зевак?
Жесть... ;-D ))))))))))))))))))))))
eternity88 09 сентября 2018 | 17:09
mbh_vor__n1: протестующих власть боится, рты всем позатыкать пытается, репрессиями запугать, а вот вас, злобных ничтожных холуев, все только презирают. потому и дают ваше жалкое ничтожества здесь демонстрировать. а вы и рады стараться, расписываетесь в собственной ублюдочности каждым своим словом.
stebinmaku 09 сентября 2018 | 16:39
"Одному из митингующих разбили голову. "
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Наверное, мише_спб. Опять придёт на сайт с заплаткой..
archibald_dandy_esquire 09 сентября 2018 | 16:47
у питерских карателей есть с кого брать пример - с того самого, который "всегда бьёт первым"
parasuk_ 09 сентября 2018 | 17:06
Прикольно получилось. Малолетняя петушня навального таки решила перекрыть набережную и начала огребать уже от злых водителей :)