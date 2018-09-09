Московская полиция оценила число участников митинга против пенсионной реформы в две тысячи человек
По данным корреспондентов «Эха Москвы», в акции на Пушкинской площади принимает участие от трех до пяти тысяч человек. У памятника Пушкину поставили траурный венок с надписью «Пенсия». Собравшиеся скандировали: «Это не реформа, это грабеж!» и «Верните наши деньги».
ОВД-Инфо сообщает, что были задержаны пять человек. В полиции эту информацию не комментируют, заявляя, что все данные размещаются на сайте столичного главка.
Комментарии6
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andreykochnev 09 сентября 2018 | 16:36
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Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
mbh_vor__n1 09 сентября 2018 | 16:53
И всё?
Видимо, подружки-метеористки бабки данко1 так и остались в хатах на пропуканных диванах... ;-))
parasuk_ 09 сентября 2018 | 16:58
Хомячкам должно быть стыдно перед своим зеленорожим фюрером. Даже наркоши-либертарианцы больше людей собирают.
kottigr1 09 сентября 2018 | 17:29
parasuk_: Странно, что Путину никого не удалось собрать на свою инаугурацию.Ехал на свою коронацию как фашист по оккупированной территории.. Москва встретила его пустотой улиц. Получается, что нему надо брать мастер класс у наркош ?
vezdehod 09 сентября 2018 | 17:33
parasuk_:
Хомячкам должно быть стыдно перед своим зеленорожим фюрером. Даже наркоши-либертарианцы больше людей собирают.
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Вам дебилом всё равно кто вас кормит - нажрался и на горшок. Так и живёте.
zemljanka 09 сентября 2018 | 17:05
- Брехню брехали брехуны,
а власть захватывали урки.
В итоге правят паханы
и приблатненные придурки...
"Гарик."