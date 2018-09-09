Московская полиция оценила число участников митинга против пенсионной реформы в две тысячи человек

По данным корреспондентов «Эха Москвы», в акции на Пушкинской площади принимает участие от трех до пяти тысяч человек. У памятника Пушкину поставили траурный венок с надписью «Пенсия». Собравшиеся скандировали: «Это не реформа, это грабеж!» и «Верните наши деньги».

ОВД-Инфо сообщает, что были задержаны пять человек. В полиции эту информацию не комментируют, заявляя, что все данные размещаются на сайте столичного главка.