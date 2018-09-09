Петр Порошенко заявил, что Украина не будет спрашивать разрешения у России по вопросу автокефалии УПЦ

По словам главы государства, если граждане будут молиться и бороться, то Единая поместная православная церковь появится в стране раньше, чем кто-либо ожидает. Ранее Киев попросил патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить Украинской православной церкви независимый статус. Сейчас она является частью Московского патриархата. Вселенский патриарх назначил двух своих представителей на Украине. Это вызвало возмущение в РПЦ. В Русской православной церкви сказали, что могут разорвать общение с Константинопольским патриархатом, если Украинская церковь получит автокефалию.