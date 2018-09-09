Петр Порошенко заявил, что Украина не будет спрашивать разрешения у России по вопросу автокефалии УПЦ
По словам главы государства, если граждане будут молиться и бороться, то Единая поместная православная церковь появится в стране раньше, чем кто-либо ожидает. Ранее Киев попросил патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить Украинской православной церкви независимый статус. Сейчас она является частью Московского патриархата. Вселенский патриарх назначил двух своих представителей на Украине. Это вызвало возмущение в РПЦ. В Русской православной церкви сказали, что могут разорвать общение с Константинопольским патриархатом, если Украинская церковь получит автокефалию.
Комментарии34
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ura_123 09 сентября 2018 | 16:18
Вот именно,тем более у враждебной страны.
mbh_vor__n1 09 сентября 2018 | 16:39
Ну, какая Пэдро-бухарику автокефалия? Ему сначала надо избавиться от автоалкоголии!
Правда, этого удовольствия отпрыски мрази Шухевича, очевидно, никогда не дождутся. Вечно им жить под подобным алчным и тупым царьком-марионеткой.
Увы...)))
liquidsky__ 09 сентября 2018 | 16:39
ura_123: Да пусть делают что хотят, все равно хуже выйдет, ведь это же хохлы.
testmeter 09 сентября 2018 | 17:23
liquidsky__: Так для тебя ж это хорошо, если хохлам будет плохо. Не?
nanarovsky 09 сентября 2018 | 16:44
ura_123: Вот именно,тем более у враждебной страны.
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Ещё бы хохлы трубу с транзитом "ахрессорского" газа перекрыла и торговлю с Россией прекратила совсем. А то не красиво получается... Вроде война идёт!? Аки-бляди-нэзалэжные )))
pit_heap 09 сентября 2018 | 16:48
Судя по заявлению Порошенко о единой поместной украинской церкви патриарха Филофея там не будет.Он туда не вписывается.
В остальном пустое заявление:в делах церковных Украина не спрашивает Россию, а Россия Украину.Общаются между собой Церкви,а не страны.
pit_heap 09 сентября 2018 | 16:52
поправка....патриарха Филарета конечно. При объединении украинских православных церквей Константинополь признает другого патриарха-своего человека.Филарет же не согласиться стать митрополитом.) А отбирать приходы у УПЦ МП это означает изобразить себя врагом Православия, что непременно будет замечено Собором.
alladinov 09 сентября 2018 | 17:09
pit_heap:
Скажи мне, что тебя, вонючего уродца, заставляет публично, не стесняясь отсасывать с проглотом у властей? Ты лечиться не пробовал?
piterjanis 09 сентября 2018 | 16:24
Порошенко-хромая утка,он лузер.
pontifig 09 сентября 2018 | 16:27
piterjanis: а гундяев ?
gadbatat 09 сентября 2018 | 16:45
pontifig:
гундяев - хромой скунс.
foma55 09 сентября 2018 | 16:26
Вот простофиля, он до сих не понял почему потерял Крым и почему война на Донбассе?! А всё потому и же ,что не спросив Путина в Евросоюз захотел, потом в НАТО, а теперь и автокефалию! Что позволено Юпитеру, не позволено быку!
ura_123 09 сентября 2018 | 16:32
foma55: Кто на ком стоял?
edyunia 09 сентября 2018 | 16:34
foma55: \\Что позволено Юпитеру, не позволено быку!\\
Порошенко - сегодня есть, а завтра нету, чего Юпитер приобретёт от автокефалии УПЦ?
olgkiev 09 сентября 2018 | 17:15
edyunia: а вот Янукович спрашивал у Путина куда вступать и куда не вступать и к чему это привело?
edyunia 09 сентября 2018 | 17:23
olgkiev: \\чему это привело?\\
Кто такой Янукович, - такой же временщик как и Порошенко. Юпитер претендует на вечность, но он не знает, что обещанная ему бессрочность находится в Аду.
gригорьич 09 сентября 2018 | 16:36
foma55: и какой же Юпитер не любит пожрать с лопаты под кубок доброго боярышника?!
protoukrop 09 сентября 2018 | 16:57
gригорьич: Юпитеру хотя бы есть что жрать, даже под санкциями, в отличии от находящегося в Европейском стойле тощего хохляцкого быка.
edyunia 09 сентября 2018 | 17:13
protoukrop: \\Юпитеру хотя бы есть что жрать\\
Из-за этого Юпитер поднял пенсионный возраст для своих холопов?
bazilgu 09 сентября 2018 | 16:43
foma55: То есть существуют страны первого сорта, а другие- второго? У Адольфа Алоизовича вычитали?
gadbatat 09 сентября 2018 | 16:48
foma55:
путлер кастрированый бык?
arabtom 09 сентября 2018 | 16:28
Варфолом иею выгодна автокефалия Украины - разделяй и властвуй. А Кирюша, в результате, еще и раскольником окажется.
jetsam 09 сентября 2018 | 16:38
фигня, что говорил иисус.
главное - что гундит полковник гундяй по команде резидент своего - путена.
иисус вообще был еще тот жук - проституток прощал, пенсионерам помогал
и, о боже, воровать не разрешал....
сейчас бы в босманном суде десятку за свой популизм - точно получил бы....
так что рвите путы, получайте автокефали и идите к свету в конце туннеля.
а мы, рф, продолжим вечный процесс вставания с колен назло всем.
иисус нам, конечно, друг, но путен нам дороже!!!...
abuvgrobu 09 сентября 2018 | 16:39
Всё, что вам нужно знать о "незалежности и гидности вильной Укруины":
Рада ввела уголовную ответственность за вывоз леса-кругляка. 03 июля, 2018 г.
Миссия МВФ прибыла на Украину. 06 сентября, 2018г.
Рада разрешила вывоз леса-кругляка с Украины. 07сентября, 2018 г.
ura_123 09 сентября 2018 | 16:55
abuvgrobu: А с какого года китайцам разрешён вывоз леса-кругляка с рассеюшки?
timwlad90 09 сентября 2018 | 16:41
Петр Порошенко заявил, что Украина не будет спрашивать разрешения у России по вопросу автокефалии УПЦ
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Ну так чтобы иметь надо уметь содержать,но не грабить,вешать,жечь,насиловать и убивать.
Потому у евреев и украинцев и не было ничего и не будет никогда своего так как религия у них украл выпил и в тюрьму.
Ну украдёшь и чё дальше ?! Американцы и прочие натовцы зарплату на Украине получают как и проходящие курс молодого бойца,но воевать за сытое президентское и депутатское пузо они не будут,так как религия у них украл,выпил и в тюрьму.
parasuk_ 09 сентября 2018 | 16:42
Уже сейчас в приходах упц на иконах малюют харю хохолбаши :)
testmeter 09 сентября 2018 | 17:30
parasuk_: Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12 000 слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов.
Пригожинские портянки легко и свободно обходятся тридцатью. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ими из всего великого, многословного и могучего русского языка:
— Хохолбаши
— Укры, шумеры
— Жидобендеровцы
— Фошизды
— Распятый мальчик
— Вяликая Россия, крымнаш, настамнет, этонемы, авыдокажите
— Ты толстый и красивый парниша.
— Не учите меня жить!
— Хамите, Эрнестуля.
— У тебя вся спина белая,
(С) И.Ильф, Е.Петров
blahovdav 09 сентября 2018 | 16:53
Новости про протесты в Рашке-тишина...Вести из Украины- все стадо путлеровских свиней сгет, воняет и хрюкает! Хайль плешьпутлер!
unprejudiced 09 сентября 2018 | 16:55
Крым давно был русской территорией и такой останется навеки, заявил представитель болгарской делегации, находящейся с визитом на полуострове, геополитический аналитик Валентин Вацев.
В состав делегации вошли десять человек, которые представляют деловые и научные круги. Гости принимают участие в международном фестивале «Болгарские встречи».
«Здесь еще в воздухе витает атмосфера праздника. Люди еще не забыли, что несколько лет тому назад с Крымом случилось что-то очень важное. Мы видим, что Крым вернулся обратно в Россию в результате силы воли и твердого решения крымского общества. Народ Крыма сам решил жить, где ему хочется, и быть свободным в стране, куда его вело сердце», — сказал РИА Новости Вацев.
При этом аналитик призвал не обращать внимания на антироссийскую пропаганду.
«Не стоит верить тупой западной пропаганде, что Россия оттяпала от Украины кусочек украинской священной земли. Ничего подобного. Крым очень давно уже русский, и так будет в предстоящей вечности», — сказал представитель делегации.
compare 09 сентября 2018 | 17:03
unprejudiced: это что еще за новый "анал-итег"? вацев? явно,хазарского роду-племени...и что ему,до "земель русских"?
testmeter 09 сентября 2018 | 17:20
unprejudiced: "заявил представитель болгарской делегации, геополитический аналитик Валентин Вацев" ///
А по теме статьи этот великий геополитический аналитик что-нибудь заявлял?
Или это не было предусмотрено прайс-листом "высокой делегации"?
edyunia 09 сентября 2018 | 17:31
unprejudiced: \\Здесь еще в воздухе витает атмосфера праздника.\\
Это они ещё в Армянске не были.
olgkiev 09 сентября 2018 | 17:12
А разве это и так не ясно?
Вообщем предвыборная кампания П.Порошенко - стартовала...