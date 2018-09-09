Наблюдатели из СПЧ не зафиксировали серьезных нарушений на выборах губернатора в Подмосковье
Это сообщила Интерфаксу глава совета при губернаторе Московской области по права человека Марина Юденич, которая была в составе мониторинговой группы. По ее словам, поступило пять обращений, но все нарушения были исправлены сразу на местах.
Губернаторские выборы сегодня проходят в 21-м регионе России. В Дагестане и Ямало-Ненецком автономном округе глав субъектов выбрали депутаты местных парламентов. Дагестан возглавил Владимир Васильев, а Ямало-Ненецкий автономный округ – 30-летний Дмитрий Артюхов, который стал самым молодым губернатором в России. Его отец ранее был спикером местного парламента и членом Совета Федерации.
Комментарии6
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andreykochnev 09 сентября 2018 | 16:09
ВЫБОРЫ без ВЫБОРА, ВЫБОРЫ без ПРАВА ВЫБОРА — не ВыбОРЫ !!!
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Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
orein51 09 сентября 2018 | 16:16
а СПЧ-то при губернаторе да на выборах губернатора... хо-хо-ха-а...
salut__521 09 сентября 2018 | 16:19
О как, талантливые сыночки совфедератчиков уже становются губернаторами. Следующий этап развития воровского властного окружения фюрера - раздача друг дружке титулов: барон, граф, князь...
archibald_dandy_esquire 09 сентября 2018 | 16:29
salut__521:
власть гопников молодеет - годиков через 5 к следующим "выборам путенов" губернаторами будут 14-15 летние дети нынешних губернаторов, которые займут места в расширенном по просьбе сидящих в СИЦ совете педерации
ura_123 09 сентября 2018 | 16:20
Этот самый СПЧ и казаков с НОДавцами не видел...
compare 09 сентября 2018 | 17:00
" я так полагаю,что у вас,батенька,на приисках дюже порядочно содержат работников и пекутся об их благе,иначе,и быть не может",-произнёс один из чиновников,смачно обглодав баранью кость и рыгнув,не сдержавшись...