Наблюдатели из СПЧ не зафиксировали серьезных нарушений на выборах губернатора в Подмосковье

Это сообщила Интерфаксу глава совета при губернаторе Московской области по права человека Марина Юденич, которая была в составе мониторинговой группы. По ее словам, поступило пять обращений, но все нарушения были исправлены сразу на местах.

Губернаторские выборы сегодня проходят в 21-м регионе России. В Дагестане и Ямало-Ненецком автономном округе глав субъектов выбрали депутаты местных парламентов. Дагестан возглавил Владимир Васильев, а Ямало-Ненецкий автономный округ – 30-летний Дмитрий Артюхов, который стал самым молодым губернатором в России. Его отец ранее был спикером местного парламента и членом Совета Федерации.