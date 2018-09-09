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16:00, 09 сентября 2018

В Петербурге уже около 80-ти задержанных, среди них оказался ребенок

Об этом сообщают в «Открытой России». Мальчику на вид лет девять-десять. Фотографии его задержания опубликовал сайт МБХ Медиа".

В девятнадцати городах России перед акциями против пенсионной реформы и на самих протестах задержали 153 человека. Это сообщает «ОВД-Инфо». По сведениям портала, больше всего задержанных в Омске – 44 человека, в Москве  — 5. при этом сайт «МБХ Медиа» сообщает, что только в Омске уже более сотни задержанных.

В центре Москвы, на Пушкинской площади, проходит акция против повышения пенсионного возраста, которую власти отказались согласовать. На Пушкинскую площадь приходил лидер ЛДПР Владимир Жириновский и покинул ее под крики «Позор». Как передает ТАСС, кто-то кинул в депутата ботинками, и политик стал драться.

По данным столичного ОВД, в митинге участвовало около двух тысяч человек.

Комментарии

30

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danko1 09 сентября 2018 | 16:07

Мальчик просто забрался на фонарный столб, желая понаблюдать за происходящим.
На вид ему около 10 лет.
И никого из родителей или близких, которые бы побежали вслед за ним, не было.
И стар, и млад выступают против очередного наглого ограбления россиян.

roman_i_olga 09 сентября 2018 | 16:08

danko1: Преследуйте в ЕСПЧ всю эту бандитскую щваль

vasilevich58 09 сентября 2018 | 16:20

Скоро в России у нормальных людей детей будут отбирать при рождении и делать из них бессловесных рабов в спецучреждениях!

haldey 09 сентября 2018 | 16:27

vasilevich58: А там все с сознанием детей лет 9-ти - 10-ти))) Бери любого, дите неразумное)))
А по поводу отбирать детей у родителей, это ты к леше вопрос задай, он на детских сайтах ищет своих адептов и воспитывает, в смысле голову дурит)))

lehich 09 сентября 2018 | 16:32

haldey: А казаков-то сегодня нет. Обдристались после прошлого раза

polikarpich 09 сентября 2018 | 16:57

haldey: Доказательства?
Вся ваша братва уже задолбала свои тухлые предъявы с методичек кидать.
Доказательства где про "детские сайты и Навального"?

sneg1111 09 сентября 2018 | 16:28

vasilevich58: Не водите ребёнка в Макдональдс. Это вредно для его здоровья.

shlevet 09 сентября 2018 | 16:24

danko1: //Мальчик просто забрался на фонарный столб,...И никого из родителей или близких,...не было....//
Надо бы органам опеки задаться вопросом почему ребенок просто лазает по столбам и почему его родители этим не озаботились

nanarovsky 09 сентября 2018 | 16:31

danko1: Мальчик просто забрался на фонарный столб, желая понаблюдать за происходящим.
На вид ему около 10 лет.
========================
Мальчик надеюсь заданатил Навальному со школьных обедов наборьбускрававорэжимом.

tom_tom 09 сентября 2018 | 16:31

По всей стране — задержания на пенсионных митингах.

Те, кому не стали повышать пенсионный возраст, винтят тех, кому повысили...

mbh_vor__n1 09 сентября 2018 | 16:47

danko1: Вот классическое лицо сисянёнка-унитазника - прогульщика и двоечника, не воспитанного в трудной семье алкоголиков, не интересующийся ни спортом, ни музыкой, ни художествами, кроме 10000 евро от Сисяна Унитазовича и регулярно сдающий ворованные из дома деньги Сисяну на восхитительные зарубежные туры и безбедный образ существования.

Полный портрет.

polikarpich 09 сентября 2018 | 17:12

mbh_vor__n1: Да поняли уже мы всё про тебя. Не надо так подробно.

foma55 09 сентября 2018 | 16:48

danko1: Самое мерзкое в пенсионной реформе то,что Путин ещё до выборов знал об этом повышении (он то и принимал решение!) ,но решил не "портить" народу настроение, и повременил объявить о реформе. Выборы прошли,победа Путина полная 76%, вот теперь 6 лет делать будет что хочет. Кстати, мнение народа ему уже ни к чему. Ещё президентом чтобы стать нужно Конституцию под себя приспособить, а значит депутатам надо подмаслить, хорошенько подмаслить.
Вот тебе бака и Юрьев день!

gregor 09 сентября 2018 | 16:55

foma55:
Вы правы , только настроение не хотел портить населению .
Народ звучит гордо ,и не позволяет так над собой издеваться ,правда он в меньшинстве ...... .

nemez1 09 сентября 2018 | 16:08

Однако, сильны российские менты.

splin2 09 сентября 2018 | 16:15

nemez1: ФБК Навального и ИГ -организации запрещенные в РФ.)))

kulikdim 09 сентября 2018 | 16:10

Злостно подрывающему авторитет и заоблачный рейтинг всеми обожаемого амфороносца-таврическо-донбасского двушечку, немедленно!

tks 09 сентября 2018 | 16:10

9 сентября - разбитое воскресение!

rash 09 сентября 2018 | 16:10

Пора ментам детские наручники заказывать.

polikarpich 09 сентября 2018 | 16:12

Надеюсь, этот мальчуган никому из доблестных полицаев эмаль не сколол?

sneg1111 09 сентября 2018 | 16:20

А Алёша по предварительной договорённости. Сидит от греха подальше.

shlevet 09 сентября 2018 | 16:21

Примечательно, что противники пенсионной реформы кинули в Жириновского ботинком, который вместе со своей партией тоже голосовал против этой реформы.
Видать мозгов у кидальщиков не густо, раз им всё равно в кого кидать

keg 09 сентября 2018 | 16:22

колючая проволока против безоружных, имеющих по конституции право собираться для выражения собственного мнения людей это конец современной России... дальше только кровопролитие....

glebbalbesov 09 сентября 2018 | 16:26

А Леша типа ни при чем.... Получили минималочку, а денег максималочку....

gregor 09 сентября 2018 | 16:29

Херои , что тут скажешь , храбрецы ..., это не чеченца допросить , которого подозревают в организации убийства . В этих случаях платят контрибуцию и извиняются сняв штаны . Херои титульные ,однако .

nata_roo 09 сентября 2018 | 16:30

Кремль загодя растит из таких вот мальчиков смену Навальному. Как раз заменит старого Алексей Анатольича в 30 или 36 году, когда, как нам рассказывают сектанты Алеши, режим самоликвидируется.

2036! ТАК победим!

sneg1111 09 сентября 2018 | 16:39

nata_roo: Немцов не питался по фастфудам, а этот загубит своё здоровье в молодости.

bobiksdoh 09 сентября 2018 | 16:33

Правильно все делают полицаи. Лучше перебздеть, чем недобздеть. Надо всех прямо с роддома в кутузку сажать, чтобы мысли дурные не возникали.

parasuk_ 09 сентября 2018 | 16:35

По столбам нельзя лазать, хохлом вырастет :)

unprejudiced 09 сентября 2018 | 16:51

Надеюсь родители ребенка уже лишены родительских прав

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