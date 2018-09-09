В Петербурге уже около 80-ти задержанных, среди них оказался ребенок

Об этом сообщают в «Открытой России». Мальчику на вид лет девять-десять. Фотографии его задержания опубликовал сайт МБХ Медиа".

В девятнадцати городах России перед акциями против пенсионной реформы и на самих протестах задержали 153 человека. Это сообщает «ОВД-Инфо». По сведениям портала, больше всего задержанных в Омске – 44 человека, в Москве — 5. при этом сайт «МБХ Медиа» сообщает, что только в Омске уже более сотни задержанных.

В центре Москвы, на Пушкинской площади, проходит акция против повышения пенсионного возраста, которую власти отказались согласовать. На Пушкинскую площадь приходил лидер ЛДПР Владимир Жириновский и покинул ее под крики «Позор». Как передает ТАСС, кто-то кинул в депутата ботинками, и политик стал драться.

По данным столичного ОВД, в митинге участвовало около двух тысяч человек.