Более 700 человек собралось на акции Навального против пенсионной реформы в Самаре
Более 700 человек собралось на акции Алексея Навального против пенсионной реформы в Самаре, сообщил в прямом эфире радиостанции корреспондент «Эхо Москвы» Гор Мелконян.
Участники прошли около 6 км от площади Козлова до Белого дома. Они выкрикивали лозунги «Россия будет свободной» и «Путин вор».
После официального сообщения организаторов акции об ее завершении около сотни человек продолжили шествие.
Полицейские сообщают в громкоговоритель о том, что акция незаконна, однако не задерживают ее участников.
Сегодня акции сторонников А.Навального против пенсионной реформы проходят во многих городах России.
Комментарии2
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salut__521 09 сентября 2018 | 15:49
//Они выкрикивали лозунги «Россия будет свободной» и «Путин вор». //
На альтернативной акции путриотов на соседней улице были замечены плакаты "Россия будет обворована" и "Путин свободен"...
abuvgrobu 09 сентября 2018 | 15:51
Что же за говно этот навальный, что даже по такому поводу, затрагивающему многих и многих в огромном многомиллионном городе не смог хъоть сколь-нибудь значимое количество людей собрать..