Более 700 человек собралось на акции Навального против пенсионной реформы в Самаре

Более 700 человек собралось на акции Алексея Навального против пенсионной реформы в Самаре, сообщил в прямом эфире радиостанции корреспондент «Эхо Москвы» Гор Мелконян.

Участники прошли около 6 км от площади Козлова до Белого дома. Они выкрикивали лозунги «Россия будет свободной» и «Путин вор».

После официального сообщения организаторов акции об ее завершении около сотни человек продолжили шествие.

Полицейские сообщают в громкоговоритель о том, что акция незаконна, однако не задерживают ее участников.

Сегодня акции сторонников А.Навального против пенсионной реформы проходят во многих городах России.