Пресс-секретарь кампании Навального был задержан на акции против пенсионной реформы в Москве
Пресс-секретарь политической кампании Алексея Навального Руслан Шаведдинов был задержан на акции против пенсионной реформы на Пушкинской площади в Москве. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».
Полицейские заломили Р.Шаведдинову руки и увели его под крики толпы. В настоящий момент других задержаний в ходе митинга в Москве не было.
Сотрудники ОМОН призывают участников акции разойтись. К Пушкинской площади подъехали два автозака. Из них вышел отряд полиции, однако пока полицейские никак не взаимодействуют с протестующими.
По словам корреспондента, на Пушкинской площади собралось более 1000 человек.
Сегодня акции А.Навального против пенсионной реформы проходят во многих городах России.
Комментарии1
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ag_bai 09 сентября 2018 | 15:56
Руслану --- РЕСПЕКТ.
Замечательно умный, смелый и эрудированный молодой человек.
Такие очень нужны Прекрасной России будущего!