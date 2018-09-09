Пресс-секретарь кампании Навального был задержан на акции против пенсионной реформы в Москве

Пресс-секретарь политической кампании Алексея Навального Руслан Шаведдинов был задержан на акции против пенсионной реформы на Пушкинской площади в Москве. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Полицейские заломили Р.Шаведдинову руки и увели его под крики толпы. В настоящий момент других задержаний в ходе митинга в Москве не было.

Сотрудники ОМОН призывают участников акции разойтись. К Пушкинской площади подъехали два автозака. Из них вышел отряд полиции, однако пока полицейские никак не взаимодействуют с протестующими.

По словам корреспондента, на Пушкинской площади собралось более 1000 человек.

Сегодня акции А.Навального против пенсионной реформы проходят во многих городах России.