Всероссийская акция протеста против пенсионной реформы собрала в Питере около тысячи человек – корреспондент

Всероссийская акция протеста против пенсионной реформы собрала в Питере около тысячи человек, — сообщил в эфире корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

Всероссийская акция протеста против повышения пенсионного возраста только что началась на площади Ленина в Санкт-Петербурге, собрав около тысячи человек. По словам корреспондента из толпы собравшихся была брошена дымовая шашка в сторону полицейских, по его словам, пока трудно установить, кто именно это сделал.

В данный момент выход из ближайшего метро к площади Ленина полностью перекрыт, и к самой площади подхода нет, поэтому митингующие собрались на пространстве возле Финляндского вокзала.

На месте проведения акции большое количество сотрудников ОМОна, представителей Росгвардии. По словам корреспондента, они все теснее сжимают кольцо вокруг протестующих. Также на место проведения митинга стянуто достаточно большое количество машин ОМОНа и машин, которые могут оперативно растягивать колючую проволоку. По мнению корреспондента, видимо, это предпринято для того, чтобы протестующие не пошли шествием куда-то в другую точку города, но пока данные ограждения не установлены.

Сегодня по всей России сторонники политика А.Навального вышли на несанкционированный митинг против пенсионной реформы. Сам оппозиционер находится под арестом.