Около 500 человек собралось на митинге против пенсионной реформы в Москве
Около 500 человек собралось на митинге, организованном штабом Алексея Навального, в Москве. Они выступают против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».
Участники акции несут плакаты «Хочу дожить до пенсии», «Боец ОМОН, защищай народ, а не банки», а также выкрикивают лозунг «Мы – свободный народ» и слово «Референдум».
Сотрудники ОМОН призывают протестующих разойтись через громкоговорители. В настоящий момент полицейского оцепления на площади нет, однако неподалеку от нее стоят полицейские автобусы с затемненными окнами, в которых, предположительно, находятся сотрудники полиции.
Ранее к собравшимся обращался лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, однако он был вынужден уйти с площади под крики «Позор».
Сегодня по всей России проходят митинги против пенсионной реформы, организованные штабом А.Навального. Сам А.Навальный не принимает в них участие, поскольку находится под арестом.
Комментарии2
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sumars 09 сентября 2018 | 15:50
да че 500 то?
50)
tks 09 сентября 2018 | 15:57
9 сентября - разбитое воскресение!