Около 500 человек собралось на митинге против пенсионной реформы в Москве

Около 500 человек собралось на митинге, организованном штабом Алексея Навального, в Москве. Они выступают против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Участники акции несут плакаты «Хочу дожить до пенсии», «Боец ОМОН, защищай народ, а не банки», а также выкрикивают лозунг «Мы – свободный народ» и слово «Референдум».

Сотрудники ОМОН призывают протестующих разойтись через громкоговорители. В настоящий момент полицейского оцепления на площади нет, однако неподалеку от нее стоят полицейские автобусы с затемненными окнами, в которых, предположительно, находятся сотрудники полиции.

Ранее к собравшимся обращался лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, однако он был вынужден уйти с площади под крики «Позор».

Сегодня по всей России проходят митинги против пенсионной реформы, организованные штабом А.Навального. Сам А.Навальный не принимает в них участие, поскольку находится под арестом.