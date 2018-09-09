В центре Москвы были задержаны несколько человек на акции против пенсионной реформы
Среди них оказался подросток. Полицейские схватили его на Тверской и потащили в автозак, сообщил корреспондент «Коммерсанта».
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Среди них оказался подросток. Полицейские схватили его на Тверской и потащили в автозак, сообщил корреспондент «Коммерсанта».
Комментарии3
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ugiazov 09 сентября 2018 | 15:40
Всех мочить в сортире.
eniro 09 сентября 2018 | 15:46
ugiazov: "... Дела в России представляются мне весьма дрянными. Все чаще приходят мысли, что и ОН уже не тот, и ему пора на покой. Лучше вовремя остановиться, чем переживать падение…" (С) 1906 г.
tks 09 сентября 2018 | 15:45
9 сентября - разбитое воскресение!