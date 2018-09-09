В Петербурге силовики разбили голову одному из протестующих против пенсионной реформы

Фотографию молодого человека с окровавленной головой опубликовал сайт «МБХ Медиа». Кроме того, на одном из видео сотрудники Росгвардии повалили на землю и избили участника акции с российским флагом. Портал «ОВД-Инфо» сообщает, что полицейские при задержании избили женщину и волокли ее по асфальту. По данным сайта «Бумага», задержанных – больше восьмидесяти. По оценке нашего корреспондента, в акции в Петербурге участвует 2,5 тысячи человек.