В Петербурге силовики разбили голову одному из протестующих против пенсионной реформы
Фотографию молодого человека с окровавленной головой опубликовал сайт «МБХ Медиа». Кроме того, на одном из видео сотрудники Росгвардии повалили на землю и избили участника акции с российским флагом. Портал «ОВД-Инфо» сообщает, что полицейские при задержании избили женщину и волокли ее по асфальту. По данным сайта «Бумага», задержанных – больше восьмидесяти. По оценке нашего корреспондента, в акции в Петербурге участвует 2,5 тысячи человек.
Комментарии12
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sadda 09 сентября 2018 | 15:40
Те кто пойдут на пенсию в 45 лет, избивают тех кто будет работать до 65. Путинская Россия.
danko1 09 сентября 2018 | 15:52
sadda: В Росгвардию отбирают садистов-подонков, у которых рука не дрогнет избивать своих родителей, дедушек, бабушек и прочих родственников.
В Питере избили и задержали уже около сотни человек.
patrikk_1 09 сентября 2018 | 15:53
Давите жидабандеру не жалея ни сил, ни специальных средств. Эти люди не против повышения пенсионного возраста протестуют, они мечтают устроить московский майдан, совершить силовой захват власти, потому что знают, что за Сисян 20!8 никогда не победит на открытых демократических выборах.
idshoohov 09 сентября 2018 | 15:59
patrikk_1:
Всё таки я не пойму, почему российские власти так боятся протестов? Ведь 86% любят и поддерживают власть. Или власти не верят в это? И почему сотрудники правоохранительных и судебных органов такие злые? Ведь в стране всё прекрасно.
innaigorewna 09 сентября 2018 | 15:53
sadda: псы режима идут на пенсию раньше
ka_mate 09 сентября 2018 | 15:58
sadda: Всё логично.
danko1 09 сентября 2018 | 15:42
В Питере жестко задержали одного дедушку, волокли по асфальту и сбили очки.
Потом его, потерявшего сознания, вынесли из автозака и сейчас в магазине, куда его перенесли, ему оказывают помощь уже врачи.
Жесткие задержания в Питере начались после скандирования "Жулики и воры- 5 минут на сборы".
Видно, что это расценили как угрозу гос. режиму и попытку переворота.
mbh_vor__n1 09 сентября 2018 | 15:46
Этот школота-двоечник из семьи алкоголиков - сам себе прыщ на чердаке расковырял или кетчупом побаловался? ;-))
tks 09 сентября 2018 | 15:42
9 сентября - разбитое воскресение!
ugiazov 09 сентября 2018 | 15:42
Так будет со всеми, кто захочет пенсию по старому.
amrigo 09 сентября 2018 | 15:48
А это фашизм, вы как хотели, за кого голосовали, то и получаете.
epynda 09 сентября 2018 | 16:00
Вряд ли, кого-то из активистов этих акций интересуют пенсии.......