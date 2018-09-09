Певец Егор Крид отменил сегодня концерт в Дагестане из-за угроз

Местные жители обещали изнасиловать артиста, если он приедет в Махачкалу.

Предстоящий концерт не спасло то, что полицейские нашли тех, кто угрожал Егору Криду. Лейбл и продюсерский центр Black Star, с которым поп и хип-хоп исполнитель сотрудничает, объявил об отмене выступления артиста в Махачкале из-за неспокойной обстановки в Дагестане. «Мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт», говорится в заявлении лейбла, размещённом в соцсети В контакте. По тем же причинам отменили выступление в другом городе республики Каспийске другого артиста лейбла Doni. Угрозы в адрес Крида появились в соцсетях в начале недели. Певца предупреждали, что в случае приезда в Махачкалу его изнасилуют, продадут в рабство на кирпичный завод или даже убьют. При этом все билеты на концерт были распроданы. Крид после угроз у себя в инстаграме не исключил, что может удалить свою страницу. Дальше цитата «не видеть всего этого дерьма в интернете». По некоторым данным угрозы были вызваны критикой со стороны певца в адрес бойца Хабиба Нурмагомедова. Были и те, кто считает, что посещение концерта Крида идёт вразрез с канонами ислама и способствует развращению, отмечает портал flow.ru

В продюсерском центре Black Star надеются, что певец сможет в дальнейшем всё-таки выступить в Махачкале.