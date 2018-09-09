Певец Егор Крид отменил сегодня концерт в Дагестане из-за угроз
Местные жители обещали изнасиловать артиста, если он приедет в Махачкалу.
Предстоящий концерт не спасло то, что полицейские нашли тех, кто угрожал Егору Криду. Лейбл и продюсерский центр Black Star, с которым поп и хип-хоп исполнитель сотрудничает, объявил об отмене выступления артиста в Махачкале из-за неспокойной обстановки в Дагестане. «Мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт», говорится в заявлении лейбла, размещённом в соцсети В контакте. По тем же причинам отменили выступление в другом городе республики Каспийске другого артиста лейбла Doni. Угрозы в адрес Крида появились в соцсетях в начале недели. Певца предупреждали, что в случае приезда в Махачкалу его изнасилуют, продадут в рабство на кирпичный завод или даже убьют. При этом все билеты на концерт были распроданы. Крид после угроз у себя в инстаграме не исключил, что может удалить свою страницу. Дальше цитата «не видеть всего этого дерьма в интернете». По некоторым данным угрозы были вызваны критикой со стороны певца в адрес бойца Хабиба Нурмагомедова. Были и те, кто считает, что посещение концерта Крида идёт вразрез с канонами ислама и способствует развращению, отмечает портал flow.ru
В продюсерском центре Black Star надеются, что певец сможет в дальнейшем всё-таки выступить в Махачкале.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
polsan 09 сентября 2018 | 15:16
Предстоящий концерт не спасло то, что полицейские нашли тех, кто угрожал Егору Криду.
Ничего не написано, а что будет этим запугиваниям! Ведь это УК РФ Статья 119.
antiboh 09 сентября 2018 | 15:27
polsan: Опасен им Егор,очень опасен,а вот сосед Рамзан- нет ,хотя может и часть территории отхватить.
tv_victim 09 сентября 2018 | 15:23
Интересно бы увидеть психологический портрет тех, кто ходит на такие "концерты".... Что там с IQ, как там с вообще с мозговой активностью?.....
igorkot____1 09 сентября 2018 | 15:34
tv_victim: Для этого тебе достаточно посмотреть в зеркало. А вообще прикольное царство-государство. Угрожающих видимо пожурят и отпустят.
luganskiy 09 сентября 2018 | 15:31
Изнасиловать, чтобы не было развращения...
polikarpich 09 сентября 2018 | 15:59
luganskiy: Прямо Педерстан какой-то! Содом и Гоморра натуральные!
4 Еще не легли они спать, как городские жители, Содомляне, от молодого до старого, весь народ со [всех] концов [города], окружили дом
5 и вызвали Лота и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам; мы познаем их.
(Быт.19:4,5)
Интересно, а этот "боец" тоже из таких, что ли? И эти люди учат других не ковырять в носу?
czerni 09 сентября 2018 | 16:00
Единая Россия