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15:08, 09 сентября 2018

Певец Егор Крид отменил сегодня концерт в Дагестане из-за угроз

Местные жители обещали изнасиловать артиста, если он приедет в Махачкалу.
Предстоящий концерт не спасло то, что полицейские нашли тех, кто угрожал Егору Криду. Лейбл и продюсерский центр Black Star, с которым поп и хип-хоп исполнитель сотрудничает, объявил об отмене выступления артиста в Махачкале из-за неспокойной обстановки в Дагестане. «Мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт», говорится в заявлении лейбла, размещённом в соцсети В контакте. По тем же причинам отменили выступление в другом городе республики Каспийске другого артиста лейбла Doni. Угрозы в адрес Крида появились в соцсетях в начале недели. Певца предупреждали, что в случае приезда в Махачкалу его изнасилуют, продадут в рабство на кирпичный завод или даже убьют. При этом все билеты на концерт были распроданы. Крид после угроз у себя в инстаграме не исключил, что может удалить свою страницу. Дальше цитата «не видеть всего этого дерьма в интернете». По некоторым данным угрозы были вызваны критикой со стороны певца в адрес бойца Хабиба Нурмагомедова. Были и те, кто считает, что посещение концерта Крида идёт вразрез с канонами ислама и способствует развращению, отмечает портал flow.ru

В продюсерском центре Black Star надеются, что певец сможет в дальнейшем всё-таки выступить в Махачкале.

Комментарии

7

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(комментарий скрыт)

polsan 09 сентября 2018 | 15:16

Предстоящий концерт не спасло то, что полицейские нашли тех, кто угрожал Егору Криду.

Ничего не написано, а что будет этим запугиваниям! Ведь это УК РФ Статья 119.

antiboh 09 сентября 2018 | 15:27

polsan: Опасен им Егор,очень опасен,а вот сосед Рамзан- нет ,хотя может и часть территории отхватить.

tv_victim 09 сентября 2018 | 15:23

Интересно бы увидеть психологический портрет тех, кто ходит на такие "концерты".... Что там с IQ, как там с вообще с мозговой активностью?.....

igorkot____1 09 сентября 2018 | 15:34

tv_victim: Для этого тебе достаточно посмотреть в зеркало. А вообще прикольное царство-государство. Угрожающих видимо пожурят и отпустят.

luganskiy 09 сентября 2018 | 15:31

Изнасиловать, чтобы не было развращения...

polikarpich 09 сентября 2018 | 15:59

luganskiy: Прямо Педерстан какой-то! Содом и Гоморра натуральные!

4 Еще не легли они спать, как городские жители, Содомляне, от молодого до старого, весь народ со [всех] концов [города], окружили дом
5 и вызвали Лота и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам; мы познаем их.
(Быт.19:4,5)

Интересно, а этот "боец" тоже из таких, что ли? И эти люди учат других не ковырять в носу?

czerni 09 сентября 2018 | 16:00

Единая Россия

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