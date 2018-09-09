Президент Молдавии госпитализирован после ДТП

Президент Молдавии Игорь Додон попал в дорожную аварию, сообщили «Интерфаксу» в генеральном

инспекторате полиции.

Согласно сообщению, авария произошла в районе Хынчешть в воскресенье утром. Машина Мерседес S-класса, в которой ехал глава государства, перевернулась.

По данным полиции, И.Додон госпитализирован; между тем о его состоянии ничего не сообщается.

В аварии также пострадал автомобиль Службы государственной охраны, который ехал в президентском кортеже.