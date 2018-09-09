Президент Молдавии госпитализирован после ДТП
Президент Молдавии Игорь Додон попал в дорожную аварию, сообщили «Интерфаксу» в генеральном
инспекторате полиции.
Согласно сообщению, авария произошла в районе Хынчешть в воскресенье утром. Машина Мерседес S-класса, в которой ехал глава государства, перевернулась.
По данным полиции, И.Додон госпитализирован; между тем о его состоянии ничего не сообщается.
В аварии также пострадал автомобиль Службы государственной охраны, который ехал в президентском кортеже.
Комментарии7
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perectukin 09 сентября 2018 | 15:11
Спешил на выборы в Москву, за новой подачкой полетел ....
eniro 09 сентября 2018 | 15:25
perectukin:
"Вдруг раздался легкий звон,..
С колесницы пал Додон ...
Сказка ложь, да в ней намек!
Добрым молодцам урок."(С)
tv_victim 09 сентября 2018 | 15:20
И в Абхазии премьер тож попал в ДТП.....
tchizik 09 сентября 2018 | 15:23
tv_victim: тенденция
oldpartizan 09 сентября 2018 | 15:31
захарченко в аду соскучился уже?
mustang 09 сентября 2018 | 15:32
Начали : ОТСТРЕЛИВАТЬ!!!!
abuvgrobu 09 сентября 2018 | 15:44
Звоночек, однако..