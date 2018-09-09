В Общественном штабе по наблюдению за выборами мэра Москвы опровергли сообщения о «вбросах» на двух участках

Там назвали видео, появившиеся в соцсетях, намеренной фальсификацией.

Речь идет о записях с участков в Юго-Западном и Северо-Восточном округах столицы. Так, на видео с УИК №2342, опубликованном в мессенджере Телеграм, председателькомиссии достает из тумбочки несколько бюллетеней и вбрасывает их в урну. Однако на реальном видео с участка заметны различия: другое расположение столов, электронные урны – КОИБы — вместо обычных, а также другой шрифт служебных надписей. Схожая ситуация, как сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами, сложилась и с «фейковым» роликом о вбросе на участке №807. Он, как отмечается, также появился в соцсетях. Глава штаба Алексей Венедиктов сказал, что его участники впервые столкнулись с намеренными фальсификациями и сейчас разбираются в этой ситуации. В свою очередь, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц сообщил, что фейковый ролик с участка №2342 распространялся на выборах президента в марте этого года.

Где и когда на самом деле были сделаны ролики о вбросах на двух избирательных участках, не уточняется.