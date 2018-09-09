В Общественном штабе по наблюдению за выборами мэра Москвы опровергли сообщения о «вбросах» на двух участках
Там назвали видео, появившиеся в соцсетях, намеренной фальсификацией.
Речь идет о записях с участков в Юго-Западном и Северо-Восточном округах столицы. Так, на видео с УИК №2342, опубликованном в мессенджере Телеграм, председателькомиссии достает из тумбочки несколько бюллетеней и вбрасывает их в урну. Однако на реальном видео с участка заметны различия: другое расположение столов, электронные урны – КОИБы — вместо обычных, а также другой шрифт служебных надписей. Схожая ситуация, как сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами, сложилась и с «фейковым» роликом о вбросе на участке №807. Он, как отмечается, также появился в соцсетях. Глава штаба Алексей Венедиктов сказал, что его участники впервые столкнулись с намеренными фальсификациями и сейчас разбираются в этой ситуации. В свою очередь, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц сообщил, что фейковый ролик с участка №2342 распространялся на выборах президента в марте этого года.
Где и когда на самом деле были сделаны ролики о вбросах на двух избирательных участках, не уточняется.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
entoni 09 сентября 2018 | 15:17
Либерасты даже фейки не умеют делать правдоподобно - перед своими же и прокололись))) А может и Скрипалей тоже либерасты того...? Ну типа скомпрометировать власть - уж больно все примитивно получается
polsan 09 сентября 2018 | 15:27
entoni: Хотие сказать, что человек, пишущий на хорошем русском, приличные стихи, может называть либералов - либерастами? ))
entoni 09 сентября 2018 | 15:40
polsan: Я всего лишь хочу сказать, что уважаю либералов и их мнение, но либерасты - это абсолютно другая категория, которая не терпит иного мнения, но почему-то называет себя либералами).
polsan 09 сентября 2018 | 15:47
entoni: ... и это ваши стихи на сайте! ))
entoni 09 сентября 2018 | 15:52
polsan: мои, что-то не верится?)))
polsan 09 сентября 2018 | 15:58
entoni: нет, не верится! ))
sharko_2 09 сентября 2018 | 15:48
Гебня имитирует вбросы. И козе понятно. И даже такому, как ты, козлу.
entoni 09 сентября 2018 | 15:59
sharko_2: Я думаю, что это твои собратья - хохлобараны шалят)))) Ну естессно предварительно спрятав бараньи морды за вольчей маской)))
antiboh 09 сентября 2018 | 15:18
всё по чесноку. какие могут быть вбросы,вы что?
tuman13 09 сентября 2018 | 15:21
""сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц сообщил, что фейковый ролик с участка №2342 распространялся на выборах президента в марте этого года.""
А что это Мельконьянц стал таким правилным? Жареным запахло?
ugiazov 09 сентября 2018 | 15:45
Вот так взяли и опровергли! Всё так вот опровергают.