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14:33, 09 сентября 2018

На севере Крыма остановлен титановый завод, который стал источником выбросов вредных веществ

Это сообщил ТАСС глава администрации города Армянск Василий Телиженко. В ночь на 24 августа на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в воздухе чувствовался запах кислоты. В связи с загрязнением власти республики направили детей в санатории в сопровождении родителей.

Комментарии

21

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seryj_wolk 09 сентября 2018 | 14:41

Отравленная территория обитания вкупе с безработицей будет похлеще, чем камни с неба. Этот процесс длительный, а камни с неба - краткосрочный. От второго спрятаться можно, а от первого только сменить место жительства со всеми прелестями переезда, если финансов хватит.

edyunia 09 сентября 2018 | 14:46

seryj_wolk: \\если финансов хватит.\\
Не переживайте, спросите у крымских татар, многие ещё помнят переселение народов.

gonduras_on_colyma 09 сентября 2018 | 14:50

Как так остановлен???
Путирасты из всех утюгов орали, что это технологически невозможно.
Тогда что мешало это сделать 4 года назад, когда нынешняя ситуация уже была прогнозированной и вопрос был только в времени?
И вишенка на торт: испарения даёт не работающий завод, а отстойники как результат многолетней работы завода.
Так что крысчанам, оравшим в своё время что-то там про возврат в родную говень - это никак не поможет.
Чтобы было совсем понятно: если сидеть-sрать, и в какой-то момент зажать сфинктер, то уже наваленная куча не исчезнет.
Ловите камни с неба, дорогие крысчане.
И да, холопы, не забывайте при этом хвалить Хутина с Гоблином.

sasass 09 сентября 2018 | 14:45

Загадили Крым совсем и поэтому туда никто и не едет ....

dtyzgblfhfc 09 сентября 2018 | 14:57

sasass: "UKRAINIAN CHEMICAL PRODUCTS PJSC" - официальный сайт завода, принадлежащего украинским гражданам, а это значит, что в Украина виновна в происшедшей аварии.

tvitov66 09 сентября 2018 | 15:02

dtyzgblfhfc: а руководство сего украинского завода, что сегодня рулит финансовыми потоками, получило пачпорт РФ? Может работники там украинские граждане?

sergeev67 09 сентября 2018 | 15:11

dtyzgblfhfc: а это значит, что в Украина виновна в происшедшей аварии.

И что? Начнется штурм Мариуполя по этому поводу?

timber_head 09 сентября 2018 | 14:48

Не прошло и месяца, как начали травить жителей. Сейчас ещё веселее - для города с населением 20тыс. остановка градообразующего предприятия «Крымский Титан» сулит веселые времена. Особенно, учитывая, что с остановкой этого предприятия там и железнодорожникам будет нечего делать, а никаких других вариантов для работы большинства нет.

dmast79 09 сентября 2018 | 15:02

timber_head: Травил жителей владелец завода украинец Фирташ.
Теперь завод у него скорее всего отберут, приведут в порядок в соответствии с российскими требованиями безопасности, и будет предприятие спокойно работать и дальше.

testmeter 09 сентября 2018 | 15:11

dmast79: "украинец Фирташ" ///
Это ты смешно пошутило. Фирташ - настоящий бЕндеровец-русофоб

antiboh 09 сентября 2018 | 15:16

dmast79: Фирташ? Это друг друга путина анисимова? Это тот кому рпц награды вручала?
Интересный субьект, я-то думал он давно сидит или в сша или в украине,аль испании.

gonduras_on_colyma 09 сентября 2018 | 15:23

dmast79: // Теперь завод у него скорее всего отберут, приведут в порядок в соответствии с российскими требованиями безопасности, и будет предприятие спокойно работать и дальше. //
Не перестаю удивляться мозговой ущербности ватников.
Может, хотя бы немного поинтересуешься матчастью, перед тем как пукнуть в лужу?
Начиная даже с такого: что мешало эти "российские требования" применять уже 4 с половиной года как? Что мешало, у тебя есть ответ, клоун в портянках?
Теперь эе для исполнения "российских требований", которые, кстати мало отличаются от принятых в других странах, нужно несколько десятков миллионов тонн пресной воды.
Скажу больше: все пресноводные горизонты в округе уже выкачаны за последние годы, и засаливание грунта идёт полным ходом.
Потому как эти горизонты образовались за счёт многолетнего пролива днепровской водой.
Так что путирасты не только проsрали, что было, но и взяли у природы в долг, который платить нечем.
В общем, удило, записывай правильный ответ: "спокойно работать" этот завод имеет шанс только на украинской территории.
Учи матчасть, подросток умственный!

dtyzgblfhfc: // официальный сайт завода, принадлежащего украинским гражданам, а это значит, что в Украина виновна в происшедшей аварии. //
Ампутант мозговой, вина граждан и страны - весьма различные вещи.
А ты и не знал, убогий?
Обращаю твоё ватное внимание: Скрипалей отравили два российских гражданина, а власти хором заявляют, что РФ непричастна к этому преступлению.
И ты, пуйлопитек, учи матчасть перед выхлопом.

ramun 09 сентября 2018 | 14:49

Вот вам и камни с неба.
Как вы и просили.

testmeter 09 сентября 2018 | 15:14

ramun: Пока что, это всего лишь запах родной говени. Русский дух...
А камни с неба еще впереди

vbsvob 09 сентября 2018 | 14:52

Целых две недели опасные кислотные испарения с завода продолжали отравлять окружающую среду и жителей, а решение приняли только сейчас. Но люди-то уже потеряли здоровье, растения погибли, техника поржавела, и местность отравлена. Как теперь жить жителям района заражения!? Как они выживут без средств к существованию, ведь завод остановлен?

ugas 09 сентября 2018 | 14:58

vbsvob: Жителям 4 года назад надо было думать!

dmast79 09 сентября 2018 | 14:59

vbsvob: Завод остановлен до ликвидации причин выброса, и устранения других замечаний надзорных органов. Фирташ пусть вкладывается, или продаёт завод более ответственным собственникам.

andre_klimov 09 сентября 2018 | 14:52

Фирташу - занять очередь на компенсацию из российского бюджета...

tvitov66 09 сентября 2018 | 15:04

andre_klimov: а он из нее и не выходил - все еще тоскует по газовым накоплениям для ЕС

lavrfedotovich2_0 09 сентября 2018 | 15:06

его ж остановили уж надысь. еще раз остановили шоль?

za_stalina 09 сентября 2018 | 15:06

Дежавю. Что делать будем товарищи?

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