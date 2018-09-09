На севере Крыма остановлен титановый завод, который стал источником выбросов вредных веществ

Это сообщил ТАСС глава администрации города Армянск Василий Телиженко. В ночь на 24 августа на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в воздухе чувствовался запах кислоты. В связи с загрязнением власти республики направили детей в санатории в сопровождении родителей.