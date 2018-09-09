Франция потратит более 3,5 миллиардов евро на обновление военных спутников
Это сообщила министр вооруженных сил Флоранс Парли. По ее словам, будут установлены камеры слежения, которые позволят узнать, какие объекты приближаются к спутникам на орбитах. Министр обороны Франции напомнила об инциденте, когда несколько месяцев назад к европейскому спутнику, по ее утверждению, подошел российский космический аппарат.
Комментарии4
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tuman13 09 сентября 2018 | 14:52
Так вот почему французы заорали на наш спутник. Им надо было обоснование на распил бабок под новые спутники.
polsan 09 сентября 2018 | 15:04
tuman13: торолль иди голосуй! ))
pedrobutylkovich 09 сентября 2018 | 14:56
Можно подумать что 3 лярда что то запретят российским космическим аппаратам!
perectukin 09 сентября 2018 | 15:08
Ну теперь то наших спутников в космосе не будет ....
Выпускать то не на что, да и комплектующих нет , Сименс то теперь совсем не помощники.