Франция потратит более 3,5 миллиардов евро на обновление военных спутников

Это сообщила министр вооруженных сил Флоранс Парли. По ее словам, будут установлены камеры слежения, которые позволят узнать, какие объекты приближаются к спутникам на орбитах. Министр обороны Франции напомнила об инциденте, когда несколько месяцев назад к европейскому спутнику, по ее утверждению, подошел российский космический аппарат.