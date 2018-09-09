Явка на выборах мэра Москвы к полудню составила 8,33%. Это сообщили в Мосгоризбиркоме
На выборах мэра пять лет назад явка на то же время была 7,14%. В столичных СИЗО явка составила 98%. Работа избирательных участков в Москве продлена до 22 часов.
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На выборах мэра пять лет назад явка на то же время была 7,14%. В столичных СИЗО явка составила 98%. Работа избирательных участков в Москве продлена до 22 часов.
Комментарии24
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encopresis 09 сентября 2018 | 14:37
Ещё не вечер, к 22 будет 148,33%, а за Сирожу все 248%
vezdehod 09 сентября 2018 | 14:40
encopresis:
Это точно - все бросятся в Избирательный загон ставить свои лайки на задницу градоначальника.
zemljanka 09 сентября 2018 | 15:11
Москвичи - молодцы!
Оленеводам - в тундру!
irdo 09 сентября 2018 | 14:42
encopresis:
Ещё не вечер, к 22 будет 148,33%, а за Сирожу все 248%
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Нарисуют, будут жить....
efilika 09 сентября 2018 | 15:34
encopresis: в сизо явка. Мне смешно! Я великий предсказатель. Сизо дружно проголосуют за собякина. Так, чтобы было правдоподобно - 86%
lager23 09 сентября 2018 | 14:42
Основное отличие стада от иных форм гражданского общества - наличие чёткой вертикали власти, табу на обсуждение действий вожака и формальные выборы из под палки.... баранов гонят на участки, где всё предрешено!
ross1930 09 сентября 2018 | 14:48
lager23: Сиди на диване и молись, чтобы власть поменялась, на другое вы не способны!
encopresis 09 сентября 2018 | 14:53
ross1930: А ты, дрочер, на что способен? Расскажи о своих достижениях в построении светлого будущего.
tv_victim 09 сентября 2018 | 14:54
ross1930: ross1930: Ему пох на разумные доводы! Он из выведенной провокатором Навальным помеси барана с хомяком. Именно такая мразь и приводит каждый раз к власти Пудинга и его камарилью! Им хоть кол на голове теши, никогда не пойдут на выборы и не выразят свое мнение...
irinaapril 09 сентября 2018 | 14:57
tv_victim: не пробовали свой бред озвучить на плановом приёме у своего психиатра?
lager23 09 сентября 2018 | 15:05
ross1930: tv_victim: Есть кремлеботы, про которых хочется сказать: «Лёгок на помине», но всё-таки чаще встречаются — «Вспомни г@вно, вот и оно!»
tv_victim 09 сентября 2018 | 14:51
lager23: encopresis: А ты сам-то сходил на выборы, герой-сопротивленец? Или только по клаве тарабанить можешь? Вот ты-то как раз и есть баран из стада!
lager23 09 сентября 2018 | 15:01
tv_victim: только идиот пойдёт на такие выборы!
tv_victim 09 сентября 2018 | 14:49
Валом народ валит, мля... Сидят хомяки у компов, лежат на диванах и протестуют! Но задницу поднять и сходить на избирательный участок - не, не знают....
nanarovsky 09 сентября 2018 | 14:54
tv_victim: Сидят хомяки у компов, лежат на диванах и протестуют! Но задницу поднять и сходить на избирательный участок - не, не знают....
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Пора Лёху Навального с кичи выручать.
tv_victim 09 сентября 2018 | 14:57
nanarovsky: А кто сказал, что оно на киче? Не исключено, что оно попило коньячку со своим куратором товарищем майором и спокойно строчит доносы, сидя в номере-люкс....
bolit_jivot 09 сентября 2018 | 14:51
Купился на посулы шашлыков, пошёл посмотреть на аттракцион невиданной щедрости...
Ну, понятно, что нормального шашлыка ожидать не стоило, но я рассчитывал хоть на 3-4 кусочка разогретой курицы, и что бы вы думали? Там была баранина? Ага, дайте 2))))
Там стояла полевая кухня, и каждому халявщику, ой, партнёру, конечно, полагался напиток и тарелочка с едой.
Угадайте, что была за еда, и какой напиток?
Не буду ломать вам мозг. Давали чай... без сахара... и без заварки, я не шучу!!! А вместо шашлыка была греча... просто греча, без всего))))
Жадность этих уродов просто зашкаливает, ну что стоило давать кофе растворимый и кинуть пару банок тушняка, нет, лучше ещё раз плитку переложить до НГ.
tv_victim 09 сентября 2018 | 14:59
bolit_jivot: Набрехался? Марш в стойло! Ты даже не знаешь, где твой избирательный участок, баранохомяк! А уж чтобы оторвать толстую задницу от дивана и сходить на выборы - и помыслить не можешь!
piter_ug 09 сентября 2018 | 14:53
// в Москве продлена до 22 часов.//
Ни малейшего смысла!
Приходят в конце те, кто боятся что их голос украли. Проверяют.
От силы 3 человека.
eduard53 09 сентября 2018 | 15:22
ИМХО, чурцирк продлевает время голосУвания не столь для удобств избирателям - москво-дачникам, сколь для собственного успева в рисовании нужных бюллетеней. Хотя в эпоху цифрового вертухал-вранья - это уже явный анахронизм ...
i_c_e 09 сентября 2018 | 14:53
Сейчас, в СИЗО народу ещё подвезут — рекордная явка будет.
sasass 09 сентября 2018 | 14:56
Ничего страшного нет - всех москвичей превратят в дачников и проценты сразу вырастут до ста ...
vladimir1967 09 сентября 2018 | 15:32
Вот вот, давно пора перевести всю страну в режим СИЗО, и будет нам "щастье"
kremlefurer 09 сентября 2018 | 15:34
йух вам а не собянин.