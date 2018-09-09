В девятнадцати городах России перед акциями против пенсионной реформы и на самих протестах задержали 153 человек
Это сообщает «ОВД-Инфо». По сведениям портала, больше всего задержанных в Омске – 44 человека, в Москве — 5. при этом сайт «МБХ Медиа» сообщает, что только в Омске уже более сотни задержанных.
Комментарии6
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blinorozhiy_chmo 09 сентября 2018 | 14:37
Из 26 ? Что журналюг и зевак тоже прихватили?
sasass 09 сентября 2018 | 14:49
Навальный не дает спокойно жить полицейским , он их держит на острие событий...
tuman13 09 сентября 2018 | 14:55
sasass: Ну надо же на ком-то тренироваться. Лешик молодец: регулярно поставляет куклы под дубинки.
rash 09 сентября 2018 | 14:55
Ягнята должны молчать, а тут мекают, так что - прошу в отделение, "в этом движении сквозит раздражение".
perestarok 09 сентября 2018 | 15:26
"В девятнадцати городах России перед акциями против пенсионной реформы и на самих протестах задержали 153 человек"
Вот сейчас их потрясут в ментовке и у них не будет проблемы дожить до пенсии.
tks 09 сентября 2018 | 15:26
Путлеризм обыкновенный.
С креном в фашизацию страны.