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14:30, 09 сентября 2018

В Москве проходит акция против повышения пенсионного возраста

Ее организовали сторонники Алексея Навального. Власти Москвы согласовать митинг отказались, хотя протестам других политических сил против пенсионной реформы в мэрии не препятствовали.
Акция проходит на Пушкинской площади

Комментарии

14

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xoxlodupa 09 сентября 2018 | 14:36

Боевые писюны халяльного вышли в надежде получить обещанные 10000 евро ! Вот это борьба с кровавым рыжимом !))))

kindman_a 09 сентября 2018 | 14:38

xoxlodupa:

Боевые писюны пригожина вышли в надежде получить обещанные 11=80 ! Вот это поддержка воров и мздоимцев !

haldey 09 сентября 2018 | 15:06

kindman_a: Ну, 10000 евро куда интереснее)))
Навальному не нужен протест ему нужен скандал! Леша сдулся в "0"? Без скандала ни как? Он боится, как же объяснить, что коммунисты вывели в 10 раз больше)))) Безработный на американском пособии...

encopresis 09 сентября 2018 | 14:42

xoxlodupa: Что-то я не понял, ты, хохложопый против халяля что имеешь? Да? Скажи, не стесняйся, красна-девица!

polikarpich 09 сентября 2018 | 14:47

xoxlodupa: А доказать сможешь про 10000 евро? Или ты "за просто так" лужу газифицируешь?

parasuk_ 09 сентября 2018 | 14:49

polikarpich: https://navalny.com/p/5292/
И что характерно, никто из посаженных малолетних быдланов обещанного не получил.

polikarpich 09 сентября 2018 | 15:04

parasuk_: Ну и? Где там обещание выплатить каждому задержанному по 10000 евро?
Вот то, что там реально написано:
"Обещание: напишу жалобу в ЕСПЧ каждому, незаконно задержанному на митингах 26-го"

"Обещаю: наш проект Росевросуд сделает жалобу в ЕСПЧ каждому, кого незаконно привлекут к ответственности за участие в митингах 26-го марта."

"И тут сразу кто-то скажет: а если задержат?
Так вот я отвечаю: если задержат, то вы ещё и денег заработаете.
Вы ж знаете, я все свои задержания довёл до ЕСПЧ. И теперь мне правительство за все платит довольно крупные суммы."

"То есть если вас задержали, отвезли в суд и оштрафовали. Вам придётся самостоятельно пройти апелляционную инстанцию (это просто, мы дадим методические рекомендации), а дальше мы делаем жалобу и ведём её до победного конца."

"Точно также мы недавно отсудили для незаконно задержанного на одиночном пикете Игоря Тарасова 10 000 евро."

На этом всё. И увидеть здесь обещание по 10000 евро каждому задержанному может только клинический идиот и всякие xoxlodupы.
К тому же здесь говорится конкретно за митинги в марте 2017.

haldey 09 сентября 2018 | 15:08

polikarpich: А вы тут что газифицируете своими "11-80"?

irinaapril 09 сентября 2018 | 15:00

xoxlodupa: вам что, за работу в выходные платят больше?Надбавка за
срочность , чтобы мочить Навального, якобы изображая глас народа, полагается?

polikarpich 09 сентября 2018 | 14:42

"Власти Москвы" так ещё и не поняли, что на митинг выйдут всё равно, согласовали они там или не согласовали.
Прошло время "согласований" и чем больше будет беспредела и беззакония со стороны властей, тем больше будут выходить на митинги. Цепная реакция. Но ожиревшим мозгам, привыкшим только подсчитывать "бабло", этого не понять.

parasuk_ 09 сентября 2018 | 14:42

Жалкое зрелище. Трусливые хомяки зассали выйти на улицу. Теперь зеленорожий прохиндей в ярости нарезает круги по камере и дергает себя за волосы :)

polikarpich 09 сентября 2018 | 14:49

parasuk_: Ты в зеркало, что ли, посмотрелся?

parasuk_ 09 сентября 2018 | 14:52

polikarpich: Не, я хорошо знаю как себя ведет навальный когда хомяки не хотят получать из-за него дубинкой по спине или шлют мало денег

unprejudiced 09 сентября 2018 | 15:28

Вот интересно, те крайне незначительные по количеству отбросов общества что вышли на акции персонажа знают что их хозяин предлагал повысить пенсионный возраст еще в 2012 году когда участвовал в выборах и если бы он прошел во всласть этот уже сегодня пенсионный возраст был бы повышен по его требованию лет до 70?

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