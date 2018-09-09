Четыре из пяти жалоб на вбросы бюллетеней в Москве не подтвердились

Это сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы Алексей Венедиктов. По его словам, в случае с пятой жалобой была анекдотичная история: стоял ящик для домашнего голосования и там оказался бюллетень. Ящик сразу же опечатали, — отметил Венедиктов.

В свою очередь, глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что была пресечена попытка проголосовать на выборах мэра дважды. Горбунов заявил, что предупреждает всех шутников, которые хотят потренироваться на прочности избирательного законодательства. По его словам, повторное голосование заканчивается штрафом в 30 тысяч рублей. Если речь идет о попытке проголосовать в третий раз, то это – уголовная ответственность с реальным сроком до трех лет, — передает Интерфакс.