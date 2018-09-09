Более 700 состоятельных россиян могут лишиться британских виз

К таким последствиям может привести очередной шаг Соединенного Королевства в борьбе с отмыванием денег.

Британские власти собираются пересмотреть более 3 тысяч инвестиционных виз, которые за последние 10 лет выдавались иностранцам, в том числе россиянам. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в британском министерстве внутренних дел. «Визы инвестора» могут потерять те, у кого обнаружат серьезные финансовые нарушения. Как отмечает издание, по этой причине в частности проблемы ранее возникли у российского бизнесмена Романа Абрамовича, который в итоге отозвал заявку. Эти меры британские власти собираются принять в рамках антикоррупционных поправок, введенных три года назад – они в частности обязывают претендентов на получение инвестиционной визы объяснять происхождение средств.

Напомню, что на прошлой неделе депутаты британского парламента призвали упростить визовый режим «для простых россиян» и ужесточить для «олигархов». Эти предложения прозвучали на фоне обвинений, которые Лондон выдвинул двум предполагаемым сотрудникам российской военной разведки в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

По данным Transparency International, за последние 10 лет сотни россиян получили визы инвесторов без надлежащей антикоррупицонной проверки