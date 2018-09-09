Более 700 состоятельных россиян могут лишиться британских виз
К таким последствиям может привести очередной шаг Соединенного Королевства в борьбе с отмыванием денег.
Британские власти собираются пересмотреть более 3 тысяч инвестиционных виз, которые за последние 10 лет выдавались иностранцам, в том числе россиянам. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в британском министерстве внутренних дел. «Визы инвестора» могут потерять те, у кого обнаружат серьезные финансовые нарушения. Как отмечает издание, по этой причине в частности проблемы ранее возникли у российского бизнесмена Романа Абрамовича, который в итоге отозвал заявку. Эти меры британские власти собираются принять в рамках антикоррупционных поправок, введенных три года назад – они в частности обязывают претендентов на получение инвестиционной визы объяснять происхождение средств.
Напомню, что на прошлой неделе депутаты британского парламента призвали упростить визовый режим «для простых россиян» и ужесточить для «олигархов». Эти предложения прозвучали на фоне обвинений, которые Лондон выдвинул двум предполагаемым сотрудникам российской военной разведки в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.
По данным Transparency International, за последние 10 лет сотни россиян получили визы инвесторов без надлежащей антикоррупицонной проверки
Комментарии13
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dvdd 09 сентября 2018 | 14:11
Бритты, вы мои герои. Вы делаете для России то, на что у нас, россиян, кишка тонка. Буду молиться за ваше здоровье.
astet 09 сентября 2018 | 14:18
dvdd: не так важно лишить виз,
разрешающих выезд на запад,
путинским подельникам,
как их семьям!!!
Разъярённые жены и дети
дадут такого пинка своим главам семейств,
что те сами замочат своего вождя и благодетеля!!!
danko1 09 сентября 2018 | 14:20
dvdd: Ну хотя бы кто-то с нашими ворами и бандитами борьбу ведет.
В России против них выступать считается преступлением и на охране их безнаказанного воровства миллионы силовиков стоят.
meteor1908 09 сентября 2018 | 14:13
Получат гражданство Израиля и будут шастать как к себе домой по примеру Абрамовича.
novyrusich 09 сентября 2018 | 14:22
meteor1908: Не у всех есть право на получение гражданства Израиля и в последнее время Израиль резко ужесточил требования к соискателям гражданства.
А лицам с серьезным преступным прошлым и ранее гражданство не предоставлялось.
seryj_wolk 09 сентября 2018 | 14:22
meteor1908: Думаю и Израиль потребует объяснения происхождения капитала. С предоставлением гражданства - эта мера никак не связана. Сомнительно также, что и с израмльским гражданством им удастся свободно передвигаться по ЕС и Штатам.
protoukrop 09 сентября 2018 | 14:13
Всем судьям и высшим чиновникам тоже нужно обрезать, хватает им наглости в патриотическом угаре рвать на себе рубаху, одновременно вывозя все что только можно - и детей и бабло, на "загнивающий" запад.
prade 09 сентября 2018 | 14:15
Путин все таки смог превратить Великобританию во врага России. Хотя достаточно было признать свою вину в отравлении Скрипалей, и дать гарантию отказа от применения химического оружия. Но это же Путин. Он никогда не признает свою вину, даже если от этого пострадают простые россияне.
skull___ 09 сентября 2018 | 14:19
prade: Простые россияне абрамовичи пострадают...
Что же ты наделал Путин, теперь бабушка из Иркутска ночь спать не будет, что 700 простых россиян-воров выпрут из Лондона...
andreyoo 09 сентября 2018 | 14:15
"Пчелы против меда!"
tks 09 сентября 2018 | 14:18
Поделом!!
sasass 09 сентября 2018 | 14:19
Чистят страну от нашествия всякой нечисти из России...
jblack2 09 сентября 2018 | 14:28
Неужели мы получим обратно всех проворовавшихся банкиров и прочих бизнесменов чухнувших ранее на Туманный Альбион?!
Это было бы хорошей новостью...