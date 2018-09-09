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14:01, 09 сентября 2018

В Москве началась акция против повышения пенсионного возраста

Ее организовали сторонники Алексея Навального. Власти Москвы согласовать митинг отказались, хотя протестам других политических сил против пенсионной реформы в мэрии не препятствовали.
Акция проходит на Пушкинской площади.

В последний час, перед началом акции в центре Москвы, были задержаны сотрудник Фонда по борьбе с коррупцией Николай Ляскин и один из ведущих ЮТьюб-канала Навальный LIVE Дмитрий Низовцев. Последнего полицейские задержали во время прямого эфира.

Комментарии

12

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good_sky 09 сентября 2018 | 14:08

Навальный и его братия мечтают втиснуть Россию в европейские стандарты, а в Европе пенсионный возраст начинается с 67 лет.
Так против чего вышли протестовать?!

roman_i_olga 09 сентября 2018 | 14:14

good_sky: действительно бред. насральный популист и нацист

astet 09 сентября 2018 | 14:21

roman_i_olga: старого маразматика Путина - в отставку!!!
Импичмент - это то,
что заслуживает Путин,
а его подельники должны быть на нарах!!!

blinorozhiy_chmo 09 сентября 2018 | 14:26

А сам-то Сисян... Унитазович, чемоданы на пляжи собрал, а школота? ))

semia 09 сентября 2018 | 14:15

good_sky: Ну выходи тогда на митинг за повышение пенсионного возраста,чувачок! А уровень жизни в европе и пенсии не пробовал с Российскими сравнить

jjuddgge_ddrredd 09 сентября 2018 | 14:25

В Украинде (жопа Европы) на пэнзию хохлята выходят...в 65 лет сейчас! И что-то бандерлоги не скачут от возмущения и не жгут покрышки, а беспокоятся о нас, русских в России. Формально в Украинде можно выйти на пэнзию и в 60 лет, но при стаже в...35 лет! Откуда у них стаж 35 лет наберётся? Они драят толчки в Польше и на подсобных работах в России без всякого оформления в документах.
Да, в Европе выходят в 67 лет. Но. Там другая средняя продолжительность жизни у мужчин! В России - 66 лет, в Европе в районе 80 лет!И другая медицина, страховка, рынок труда есть для возрастных. В России - 60 лет для мужчин это оптимально. Поднятие возраста - это просто преступление, если откровенно.
ЗЫ. Специально не поехал на дачу, хотел обязательно пойти на митинг, который, конечно, ничего не решает - просто поддержать Навального, уважаю его.
Но - проспал, лень было вставать, стыдно Мне, конечно...Буду мониторить новости на "Эхо".

vezdehod 09 сентября 2018 | 14:25

good_sky:
Навальный и его братия мечтают втиснуть Россию в европейские стандарты, а в Европе пенсионный возраст начинается с 67 лет.
Так против чего вышли протестовать?!
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Так в Германии Живут дольше и Пенсии на порядок выше. Усёк?

kottigr1 09 сентября 2018 | 14:26

good_sky: а в Европе пенсионный возраст начинается ..
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Так ведь в Европе граждане доживают до пенсии, в отличии от РФ...

epynda 09 сентября 2018 | 14:15

Есть день тишины, во время выборов, почти во всех странах Мира...
Не правда ли ???
Нарушать эти правила могут маргиналы, больные люди или провокаторы...
Не правда ли ???

stakanoff 09 сентября 2018 | 14:17

А чего ссылку не дали на цирк посмотреть?

xoxlodupa 09 сентября 2018 | 14:18

Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны

Но нету время рыдать, рыдать когда
Сменим мы стремя на сталь, на сталь труда
На все вопросы один дадим ответ
И никакого другого нет

Промчалися страшные грозы
Победа настала кругом
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом

meteor1908 09 сентября 2018 | 14:21

Хрень это всё. Надо было повышать пенсионный возраст, но только для тех, кто родился в 2000 году и позже, и пусть они сами копят на пенсии, с самого начала трудовой деятельности (никаких принудительных взносов). А кто раньше родился, пусть живут по старому закону: государство не обеднеет, если вместо воровства заплатит доходягам эти несчастные 10-15 тысяч.

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