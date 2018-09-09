В Москве началась акция против повышения пенсионного возраста

Ее организовали сторонники Алексея Навального. Власти Москвы согласовать митинг отказались, хотя протестам других политических сил против пенсионной реформы в мэрии не препятствовали.

Акция проходит на Пушкинской площади.

В последний час, перед началом акции в центре Москвы, были задержаны сотрудник Фонда по борьбе с коррупцией Николай Ляскин и один из ведущих ЮТьюб-канала Навальный LIVE Дмитрий Низовцев. Последнего полицейские задержали во время прямого эфира.