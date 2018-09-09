В Петербурге перед митингом против повышения пенсионного возраста задержали главу местного штаба Навального

В Петербурге перед митингом против повышения пенсионного возраста полицейские задержали главу местного штаба Навального и одного из сотрудников.

Координатора штаба Алексея Навального в Петербурге Дениса Михайлова и одного из сотрудников – Илью Гантварга – задержали за несколько часов до начала митинга против пенсионной реформы. Об этом сторонники оппозиционера сообщили в своём официальном телеграм-канале. Как пишет издание Фонтанка.ру, оппозиционеров увезли в Гатчину, у них ищут наркотики. При этом накануне вечером полицейские нагрянули в петербургский штаб Навального. По словам активистов, они изъяли плакаты, листовки и газеты, которые готовили к митингу. Это произошло несмотря на то, что со статусом акции – согласованная она или нет – городские власти так окончательно и не разобрались. Митинг против пенсионной реформы в Смольном сначала согласовали, однако потом заявили, что из-за ремонтных работ на площади Ленина провести его невозможно. Как бы то ни было, чиновники в городской администрации не исключают возможности массовых задержаний.

Сейчас проход на площадь Ленина, где пройдёт митинг, полностью перекрыт, рядом дежурят колонны ОМОНа. К тому же городские власти в момент начала акции перекроют ближайший к ней выход из метро.