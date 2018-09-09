В Москве задержан сотрудник Фонда по борьбе с коррупцией Николай Ляскин

В своем Твиттере он написал, что пятеро полицейских катались за ним два дня по всему городу. Причины задержания не названы. Ляскин связывает это с предстоящей акцией на Пушкинской площади, которую власти отказались согласовать. Она должна начаться через полчаса. Этим утром в Москве была задержана юрист Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь. Как сообщили в Твиттере Навальный LIVE, ее задержали якобы за то, что она пролила на одного из сотрудников полиции то ли кофе, то ли какао. Ее адвокат Вероника Полякова сказала «Эху Москвы», что задержание Соболь является незаконным — потому, что у нее есть несовершеннолетний ребенок.