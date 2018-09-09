В Москве задержан сотрудник Фонда по борьбе с коррупцией Николай Ляскин
В своем Твиттере он написал, что пятеро полицейских катались за ним два дня по всему городу. Причины задержания не названы. Ляскин связывает это с предстоящей акцией на Пушкинской площади, которую власти отказались согласовать. Она должна начаться через полчаса. Этим утром в Москве была задержана юрист Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь. Как сообщили в Твиттере Навальный LIVE, ее задержали якобы за то, что она пролила на одного из сотрудников полиции то ли кофе, то ли какао. Ее адвокат Вероника Полякова сказала «Эху Москвы», что задержание Соболь является незаконным — потому, что у нее есть несовершеннолетний ребенок.
Комментарии13
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xoxlodupa 09 сентября 2018 | 13:36
пятеро полицейских катались за ним два дня по всему городу...
Однако трубой хорошо приложились по его бестолковке !)
Будь труба на сантиметр толще то он бы писал что за ним ходят Александр Петров и Руслан Боширов !))
blinorozhiy_chmo 09 сентября 2018 | 13:48
ФБК - это тот самый Фонд Бестолковых Клоунов?
kindman_a 09 сентября 2018 | 14:25
blinorozhiy_chmo:
Защищаешь воров и обирателей стариков?
olegleon 09 сентября 2018 | 13:38
ой врёт! не 5, а 50 полицейских за ним каталось. и не 2 дня а 20 дней!
kindman_a 09 сентября 2018 | 14:04
olegleon:
Посмотри прошлогодние фото.
Пятеро лбов тащут девчонку в автозак на Пушкинской.
Фото - обошло всю мировую прессу.
kara 09 сентября 2018 | 13:39
так может этих всех призывателей соберут и на Пушкинскую, колону возглавлять. а то привыкли народ призывать а сами соскакивать.
tv_victim 09 сентября 2018 | 13:50
Борьба с коррупцией - тяжелое преступление. Подрыв основ, так сказать... Покушение на существующий строй.....
sadda 09 сентября 2018 | 13:51
Полицейское государство имени Путина.
efilika 09 сентября 2018 | 13:52
люди у власти и дальше намерены обогащаться за счет граждан РФ любыми путями. И они будут завинчивать гайки и дальше, потому что любое уличное "несогласие" может вылиться в масоовые выступления. Выборы без выбора проводить, потому как любая демократическая партия (движение) будет вопить о превышении должностных полномочий и коррупции. А босота из народа за бабки, или по скудомыслию будет и дальше строчить в инете пошлость.
unprejudiced 09 сентября 2018 | 13:53
Глава штаба персонажа сам "заказал" нападение на себя
Задержанный по подозрению в избиении Николая Ляскина — руководителя штаба персонажа — рассказал на допросе, что пострадавший сам "заказал" ему нападение на себя за 150 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.
После такого позора с провокацией в виде нападения на самого себя я бы не стал верить ни слову по слухам любовника персонажа.
vovan19 09 сентября 2018 | 13:55
Этот фрукт, как обычно, сам напросился пересидеть в ментовке смутные времена.
srk2658lu 09 сентября 2018 | 14:02
Пролила кофе?
Полиция провоцирует задержания помощников Навального.
Маразм власти...
dan24 09 сентября 2018 | 14:15
И вот уже троли слетелись на новость и как в 37-м советские труженики клеймят "врагов народа".
А в Москве на Тверской снова скульптуры "с веслом", парады физкультурников, балет и танцы, снова страна вооружается, передачи ТВ проклянают Запад.
В 41-м народ узнал цену такого патриотизма....