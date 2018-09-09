В Екатеринбурге в числе задержанных на акции против пенсионной реформы оказался Евгений Ройзман

Бывшего мэра города посадили в автозак и увезли, — передает корреспондент «Новой газеты». По его словам, Ройзман присоединился к сторонникам Алексея Навального и поговорил с полицейскими, которые до этого активно задерживали протестующих. В результате полиция разрешила им пойти дальше за Ройзманом, и собравшиеся скандировали «Ройзман – наш мэр!».

По сообщениям сторонников Алексея Навального, в Екатеринбурге, Челябинске, Томске, Омске и Новосибирске задержаны более сотни человек.