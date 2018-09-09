В Екатеринбурге в числе задержанных на акции против пенсионной реформы оказался Евгений Ройзман
Бывшего мэра города посадили в автозак и увезли, — передает корреспондент «Новой газеты». По его словам, Ройзман присоединился к сторонникам Алексея Навального и поговорил с полицейскими, которые до этого активно задерживали протестующих. В результате полиция разрешила им пойти дальше за Ройзманом, и собравшиеся скандировали «Ройзман – наш мэр!».
По сообщениям сторонников Алексея Навального, в Екатеринбурге, Челябинске, Томске, Омске и Новосибирске задержаны более сотни человек.
Комментарии29
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olegleon 09 сентября 2018 | 13:35
т.е. его увезли в автозаке, но "В результате полиция разрешила им пойти дальше за Ройзманом, и собравшиеся скандировали «Ройзман – наш мэр!»."
piterjanis 09 сентября 2018 | 13:44
olegleon: а акция типа против пенсионной реформы.
huyt 09 сентября 2018 | 13:56
piterjanis: Типа да. Злобный и очень мстительгый гб-шный карлик всего боится. Вчера на день города Москвы согнал полицаев и нацгвардейцев в Москву со всех близлежащих регионов. Вот такой получился праздник- за колючей проволокой. Со слезами на глазах, как вышло.
alexsokoll 09 сентября 2018 | 14:04
huyt: Вот такой получился праздник- за колючей проволокой
---
Как у вас в Израиле?
В Москве такого не было и не бывает.
vasilevich58 09 сентября 2018 | 14:12
Людям. у кого есть совесть честь и которые не хотят отдать Родину на растерзание правящим бандитам,
нет в России места, кроме как за решёткой!
danko1 09 сентября 2018 | 14:23
vasilevich58: Ройзмана не задержали.
Он сам добровольно сел в автозак к задержанным.
minerr 09 сентября 2018 | 14:26
vasilevich58: толпа 5-10 надзирателей валят на пол, душат, чтобы хрипел, выворачивают руки, перетягивают наручниками сзади так, чтобы рассекалась кожа на запястьях, выкручивают ноги, как будто хотят узел от бельевой веревки сделать, потом тащат, сдавливая шею и заламывая запястья, армейскими ботинками давят босые ноги, по возможности вдавливают в стену щитом или передавливают им ноги
Не, это не описание задержания российскими полицейскими. Это описывает бывший кумир всех либералов, великий художник современности Павленский как с ним обращаются во французской тюрьме.
kara 09 сентября 2018 | 13:47
olegleon: а где вы численность приписанных к уик нашли?
я не смог, пришлось по подъездам считать.
chapter_2 09 сентября 2018 | 13:35
За преступными действиями полицейских в Екатеринбурге маячит фигура Н.Цуканова - нового представителя Президента России в Уральском федеральном округе.
ed10075 09 сентября 2018 | 13:38
Политик, представляющий интнересы своего народа должен быть с народом. Евгений настоящий, фактический мэр. А о таких "политиках" как Собчак даже вспоминать неловко.
polsan 09 сентября 2018 | 13:46
ed10075: "А о таких "политиках" как Собчак даже вспоминать неловко".
Назовите, хоть одного, о котором вам вспоминть ловко! ))
unprejudiced 09 сентября 2018 | 13:46
Сейчас ройзман никто и звать его никак и он ярко показал свою античеловеческую сущность присоединившись к боевикам персонажа!
punyoshohlai 09 сентября 2018 | 13:51
unprejudiced:
Переведи на русский с сумасшедшего
Напис
olgavik 09 сентября 2018 | 13:52
unprejudiced: //он ярко показал свою античеловеческую сущность присоединившись к боевикам персонажа!//
Ну да, ну да. А грабить стариков это очень даже по человечески.
unprejudiced 09 сентября 2018 | 14:07
olgavik: В ГРЕЦИИ очень болезненным было повышение пенсионного возраста до 67 лет, тоже для всех. Ведь он проходил на фоне греческого дефолта.
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ на базовую государственную социальную пенсию имеют право мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет при трудовом стаже до 30 лет.
В ГЕРМАНИИ пенсионный возраст для мужчин и женщин долгое время составлял 65 лет, сейчас он постепенно (до 2029 г.) повышается до 67 лет. В Германии действует распределительная пенсионная система, размер которой жестко привязан к трудовому стажу и заработку. Пенсионный фонд пополняется за счет страховых взносов (по 9,55% от фонда оплаты труда платят и работник, и работодатель). Плюс деньги в фонд (25% от госбюджета) вносит государство и федеральное общество по труду.
Во ФРАНЦИИ пенсионная система очень сложна. В ней существует множество режимов, видов и разновидностей пенсий для различных категорий пенсионеров. Но ее основа — государственная распределительная система, в которой главную роль играет продолжительность трудового стажа.
К 2017 году минимальный возраст выхода на пенсию и для мужчин, и для женщин во Франции достиг 62 лет. Однако достижение этого возраста — недостаточное основание, чтобы получать полную пенсию, для этого нужно еще иметь трудовой стаж 41 год, а тем, кто родился в 1995 году и позже — 41,5 лет. Нехватка стажа при достижении пенсионного возраста «наказывается введением штрафного коэффициента».
И только в 65 лет (те, кто родился в 1995 и позже — в 67 лет) французский пенсионер может получать полную пенсию независимо от продолжительности трудового стажа.
Ты смотри, оказывается везде власти грабят стариков уже повысив им пенсионный возраст
olgavik 09 сентября 2018 | 14:16
unprejudiced: Вы мне возраст не перечисляйте. Вы мне размер пенсии и продолжительности жизни по странам приведите. Про медицину поговорим потом.
unprejudiced 09 сентября 2018 | 14:25
olgavik: Тем кому повысили размер пенсии в этих странах - 0. Его же повысили.
alexsokoll 09 сентября 2018 | 14:13
olgavik:
Бандеровка тупая, уж как у вас в бандеростане оьобрали - как у нас только в 90е было.
olgavik 09 сентября 2018 | 14:19
alexsokoll: //уж как у вас в бандеростане оьобрали//
А зачем вы Москву бандеростаном называете? Собянина обидеть хотите?
amalit 09 сентября 2018 | 13:53
Вот за что ещё наши люди борются так активно, как за собственные деньги и льготы?
Корыстный мотив рулит.
И это, между прочим, неплохо...
zemljanka 09 сентября 2018 | 13:56
"Там, где мой народ в несчастье был..."
А. А. Ахматова.
alexsokoll 09 сентября 2018 | 14:15
zemljanka: Там, где мой народ в несчастье был..."
А. А. Ахматова.
---
Это она ещё бандер не застала, бабий яр, львовский погром, аушвиц опять же.
m_anuchin 09 сентября 2018 | 13:58
Ну, власть совсем некрасиво стала себя вести в отношении народа (источника власти)... Что-то это напоминает... И не совсем хорошее...
ts 09 сентября 2018 | 14:04
m_anuchin: А когда власть вела себя по отношению к народу красиво?
m_anuchin 09 сентября 2018 | 14:24
ts: Это риторический вопрос, полагаю, На что отвечу: разве я утверждал, что когда-то красиво. Я (цитирую себя) употребил такое выражение"совсем некрасиво"...
alexsokoll 09 сентября 2018 | 14:20
m_anuchin:
Иди поскачи, бандера майданутый.
ts 09 сентября 2018 | 14:06
Ельцин танками расстрелял законный парламент. Надо радоваться, что Путин ещё не начал давить протестующих гусеницами. Пока только облавы и аресты... То ли еще будет?! Ой-ёй-ёй...
xrmosom 09 сентября 2018 | 14:09
Почему задерживают?Какие вообще основания для задержании?Пока этих пакемонов в форме не начнут рублем наказывать за незаконное удержание людей,эти твари так и будут беспиделить.
ts 09 сентября 2018 | 14:12
МОРЕ ЗАКРЫТО НА ПЕРЕУЧЁТ. Все загорают на парапете... В таком случае власть должна отменить курортный сбор...