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13:10, 09 сентября 2018

Американка Серена Уильямс, проигравшая в финала US Open по теннису обвинила судью в предвзятом отношении

Серена Уильямс, проигравшая в финале Открытого чемпионата США по теннису, обвинила судью в сексизме.

В решающей встрече турнира Серена Уильямс уступила 20-летней японке Наоми Осаки со счетом 6:2, 6:4. Во время матча португальский арбитр Карлос Рамос сделал Уильямс замечание за подсказки со стороны тренера. После этого знаменитая спортсменка выкрикнула, что она никогда в жизни не жульничала, а судья – лжец и вор.

Комментарии

12

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blinorozhiy_chmo 09 сентября 2018 | 13:22

Брат Вильямс - классический американский ХАМЛО, лжец и лицемер, много лет принимающий тяжёлые допинги под прикрытием засекреченных терапевтических "разрешений".

Менталитет-с...

mitja_76 09 сентября 2018 | 13:28

Н-да... Не повезло Серене...
Будь ее соперница белой, судья всю оставшуюся жизнь отмазывался бы от обвинений в расизме, но против японки такое все-таки не канает.
Поэтому только "сексизм". Хотя при чем тут сексизм, я, честно говоря, тоже не понял.

lion64__2 09 сентября 2018 | 13:35

mitja_76: сексизм вполне причём, когда речь идёт о брате Уильямс

demosua 09 сентября 2018 | 13:51

mitja_76: это к тому, что судья мужчина

sadda 09 сентября 2018 | 13:29

А вот что по этому поводу написала Анна Дмитриева, комментатор и бывшая теннисистка: "Я не отношусь к категории возмущённых поведением Серены людей. Уильямс была возбуждена и огорчена, что матч складывался так неудачно. В таком состоянии любое замечание даёт вспышку. Удивлена, что судья так активно хотел продлить её раздражение. Тренер не сделал сверхподсказки: он всего лишь двумя руками показал Серене входить в корт.

Судья завёлся, так же как Серена. Она говорила ему не такие уж оскорбительные слова, а он своими решениями тоже наносил ей оскорбления. Арбитр снял с Серены очко, когда она разбила ракетку, сказав, что это второе замечание. За всё время турнира ракетки ломались почти в каждом матче (это обычное явление для тенниса), но не помню, чтобы кого-то наказывали так же.
Он поставил её в положение обиженного человека. Вместо того чтобы заглушить раздражение, он его подогревал. Судья испортил весь финал, сняв с Серены гейм".

demosua 09 сентября 2018 | 13:57

sadda: всё бы хорошо, только он - судья, а она - игрок. Она должна принимать и несправедливые с её т.з. решения арбитра, так все и всегда делают в спорте. Но она решила, что её статус королевы на все времена позволяет ей подобные выходки... Так что уважаемая Дмитриева не права.

demosua 09 сентября 2018 | 14:03

sadda: Для Серены это плохо и тем, что это возможно один из последних значимых турниров... А запоминается, как мы знаем, именно последнее слово...

sadda 09 сентября 2018 | 14:14

demosua: Поверьте, через несколько дней про это забудут. Возможно внесут изменения в правила т.к. судьи порой перегибают. А турнир вряд ли у нее последний, следующий сезон еще будет играть. Она недавно бросила кормить ребенка так что скоро сбросит лишний вес и ей будет полегче.

kara 09 сентября 2018 | 13:37

так зачем потеть и играть,если можно вывести из себя и морально раздавить. это слабость Сирены, пусть на себя обижается, нервы у нее не к черту.
что то никто наших спортсменов не жалел, когда с ними так же поступили.
а португалец молодец, достойный потомок конкистадоров, напомнил кому Америка обязана открытием.

demosua 09 сентября 2018 | 14:08

kara: "нервы у нее не к черту." - что за вздор? 20 лет правила бал...

srk2658lu 09 сентября 2018 | 14:05

Обвинила судью в сексизме!
Падшая "звезда"...

sadda 09 сентября 2018 | 14:07

Кто смотрит теннис знает что Шарапова постоянно нарушает время подачи на матч, пытаясь вывезти соперницу из терпения. И ничего, никаких наказаний. А здесь судья просто прицепился, правильно Дмитриева это отметила.
Во втором сете Серена повела в счете, но судья снял с нее вначале очко, а потом гейм. Испортил весь финал, урод.

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