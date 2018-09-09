Американка Серена Уильямс, проигравшая в финала US Open по теннису обвинила судью в предвзятом отношении

Серена Уильямс, проигравшая в финале Открытого чемпионата США по теннису, обвинила судью в сексизме.

В решающей встрече турнира Серена Уильямс уступила 20-летней японке Наоми Осаки со счетом 6:2, 6:4. Во время матча португальский арбитр Карлос Рамос сделал Уильямс замечание за подсказки со стороны тренера. После этого знаменитая спортсменка выкрикнула, что она никогда в жизни не жульничала, а судья – лжец и вор.