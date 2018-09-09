Российская система видеонаблюдения на выборах не имеет аналогов в мире, заявила глава ЦИК Элла Памфилова
Видеокамеры установлены на 14,5 тыс. избирательных участках в 46 регионах РФ, до 30 млн избирателей в единый день голосования охвачено видеонаблюдением, отметила Памфилова
Комментарии42
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captaingeorge 09 сентября 2018 | 14:08
Наши пестициды перепестицидят их пестициды по своей пестицидности...
yurhip 09 сентября 2018 | 14:10
"не имеет аналогов в мире"
А зачем им она? У них же нет такой массовой фальсификации
anji70 09 сентября 2018 | 14:11
Ох и дура.
sasass 09 сентября 2018 | 14:25
Что толку - подделывают ТИКах и ЦИКах , где нет видеокамер и наблюдателей...
cromwel 09 сентября 2018 | 14:26
Да уж, наша система уникальная! Как камера видит вброс или подлог так автоматически отварачивается.
wuwer 09 сентября 2018 | 14:27
"Не имеет аналогов..."
Вбросы под камерами российской системы видеонаблюдения ...не считовы,
обманули дураков на четыре кулакОВ)))