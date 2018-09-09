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На акции протеста в Екатеренбурге задержан Евгений Ройзман
servelat
09 сентября 2018 | 13:17
Не хило так раздавал Евгений Ройзман дубинкой по головам протестующих. Пришлось даже полиции вмешаться
blinorozhiy_chmo
09 сентября 2018 | 13:33
Отлично. А Гойзман?
srk2658lu
09 сентября 2018 | 13:37
servelat: Иди-ка ты на выборы, сервелат хренов.
gregor
09 сентября 2018 | 13:18
Власти трУсы ,а также , поддерживающее телевизионное растениеводство .
huyt
09 сентября 2018 | 13:59
gregor: Так нацлидер окружил себя десятками тысяч нацгвардейцев. Хочет править вечно и обогащать себя и своих дружков. Поэтому так и держится за власть с помощью полицейских дубинок.
chapter_2
09 сентября 2018 | 13:18
Н.Цуканов - представитель Президента России в Уральском федеральном округе и враг гражданского общества этого округа.
kentukky
09 сентября 2018 | 13:23
Выходит на свободу Александр Куковякин- боятся.90-е не-за горами!!!Оружия и адекватных бизнесменов в области хватит.Ловите, Владимир Владимирович!Ж...лизать Урал не будет!!!
stakanoff
09 сентября 2018 | 13:30
kentukky: представляю себе бизнесменов с оружием, идущих на штурм. Ухахахаха!
kentukky
09 сентября 2018 | 13:57
stakanoff: Зачем штурм?Если Вы реально не понимаете, что может произойти.Читайте внимательнее!!! Жду ПРОТЕСТЫ в Новосибирске и Екатеринбурге!!!
protoukrop
09 сентября 2018 | 14:08
stakanoff: Частные предприниматели и самозанятые -тоже бизнесмены. В 1917 году от работяг тоже никто подвоха не ждал.
stakanoff
09 сентября 2018 | 13:27
А Ройзман это кто?
venq
09 сентября 2018 | 13:53
stakanoff: это полный тёзка бывшего мэра Е-бурга. :D
m_anuchin
09 сентября 2018 | 13:30
А как насчет свободы митингов и демонстраций!?..
neon001
09 сентября 2018 | 13:31
m_anuchin: против америки можно)
srk2658lu
09 сентября 2018 | 13:35
Власть силовиков и олигархов не соблюдает право Человека на мирные акции, записанное в Конституции.
Правда Путин положил на неё ... и противозаконные подзаконные акты...
ed10075
09 сентября 2018 | 13:35
Вот это настоящий, фактический мэр, в отличие от прикормленного и обуревшего гостя с Севера в Москве.
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Комментарии16
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servelat 09 сентября 2018 | 13:17
Не хило так раздавал Евгений Ройзман дубинкой по головам протестующих. Пришлось даже полиции вмешаться
blinorozhiy_chmo 09 сентября 2018 | 13:33
Отлично. А Гойзман?
srk2658lu 09 сентября 2018 | 13:37
servelat: Иди-ка ты на выборы, сервелат хренов.
gregor 09 сентября 2018 | 13:18
Власти трУсы ,а также , поддерживающее телевизионное растениеводство .
huyt 09 сентября 2018 | 13:59
gregor: Так нацлидер окружил себя десятками тысяч нацгвардейцев. Хочет править вечно и обогащать себя и своих дружков. Поэтому так и держится за власть с помощью полицейских дубинок.
chapter_2 09 сентября 2018 | 13:18
Н.Цуканов - представитель Президента России в Уральском федеральном округе и враг гражданского общества этого округа.
kentukky 09 сентября 2018 | 13:23
Выходит на свободу Александр Куковякин- боятся.90-е не-за горами!!!Оружия и адекватных бизнесменов в области хватит.Ловите, Владимир Владимирович!Ж...лизать Урал не будет!!!
stakanoff 09 сентября 2018 | 13:30
kentukky: представляю себе бизнесменов с оружием, идущих на штурм. Ухахахаха!
kentukky 09 сентября 2018 | 13:57
stakanoff: Зачем штурм?Если Вы реально не понимаете, что может произойти.Читайте внимательнее!!! Жду ПРОТЕСТЫ в Новосибирске и Екатеринбурге!!!
protoukrop 09 сентября 2018 | 14:08
stakanoff: Частные предприниматели и самозанятые -тоже бизнесмены. В 1917 году от работяг тоже никто подвоха не ждал.
stakanoff 09 сентября 2018 | 13:27
А Ройзман это кто?
venq 09 сентября 2018 | 13:53
stakanoff: это полный тёзка бывшего мэра Е-бурга. :D
m_anuchin 09 сентября 2018 | 13:30
А как насчет свободы митингов и демонстраций!?..
neon001 09 сентября 2018 | 13:31
m_anuchin: против америки можно)
srk2658lu 09 сентября 2018 | 13:35
Власть силовиков и олигархов не соблюдает право Человека на мирные акции, записанное в Конституции.
Правда Путин положил на неё ... и противозаконные подзаконные акты...
ed10075 09 сентября 2018 | 13:35
Вот это настоящий, фактический мэр, в отличие от прикормленного и обуревшего гостя с Севера в Москве.