Два губернатора уже избраны в единый день голосования

69-летний Владимир Васильев стал главой Дагестана, а 30-летний Дмитрий Артюхов возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. Их избрали депутаты региональных парламентов. Оба они единороссы и перед выборами являлись временно исполняющими обязанности губернатора. Артюхов стал самым молодым главой региона в России, а Васильев – самым возрастным.

Прямые выборы губернаторов проходят сегодня в 21-м регионе России. Голосование на Чукотке уже завершилось.