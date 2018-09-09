Два губернатора уже избраны в единый день голосования
69-летний Владимир Васильев стал главой Дагестана, а 30-летний Дмитрий Артюхов возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. Их избрали депутаты региональных парламентов. Оба они единороссы и перед выборами являлись временно исполняющими обязанности губернатора. Артюхов стал самым молодым главой региона в России, а Васильев – самым возрастным.
Прямые выборы губернаторов проходят сегодня в 21-м регионе России. Голосование на Чукотке уже завершилось.
Комментарии4
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jamba 09 сентября 2018 | 13:10
Мои поздравления дагам! Им никак нельзя без "доброго царя". Убери, переколошматят друг-друга;))))
pantera_1 09 сентября 2018 | 13:12
Губернатор в 30 лет. Надо же.
tv_victim 09 сентября 2018 | 13:32
pantera_1: А председатели банков до 30-ти? Причем ни дня в этих банках до назначения предом не работавшие? Тут важно, чьих будешь....
donnarosadalvadores 09 сентября 2018 | 13:38
сопляк и старый пердун)) расея - страна контрастов)) Ребят..., истина посередине..))