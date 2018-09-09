Множество нарушений в единый день голосования зафиксировано в регионах

Чаще всего речь идет о подкупе избирателей, организованном подвозе людей на участки, а также вбросах.

Сообщения о нарушениях сегодня приходят из целого ряда регионов. В Ивановской области, например, солдаты-срочники под руководством командира проголосовали трижды, передает «МБХ Медиа». В Николаевском районе Ульяновской области зафиксированы вбросы на губернаторских выборах. На одном из участков в Якутске замечен организованный подвоз студентов на автобусе вместе с куратором.

Координатор движения «Голос» зафиксировал подкуп избирателей в Екатеринбурге. На выходе с одного из участков двое человек направились к мужчине, который должен был выдать им деньги. Инцидент попал на видео.

В некоторых регионах наблюдателей выгоняют или вовсе не допускают на участки. Например, в Хакасии представителям КПРФ запретили следить за ходом голосования, сославшись на распоряжение председателя территориальной избирательной комиссии.

В Новой Москве, по утверждению политика Юлии Галяминой, администрация прислала дружинников, чтобы те «разобрались с наблюдателями».

В некоторых регионах выборы уже завершились. По явке пока лидируют московские СИЗО, где проголосовало больше 98 процентов заключенных.