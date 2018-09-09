Множество нарушений в единый день голосования зафиксировано в регионах
Чаще всего речь идет о подкупе избирателей, организованном подвозе людей на участки, а также вбросах.
Сообщения о нарушениях сегодня приходят из целого ряда регионов. В Ивановской области, например, солдаты-срочники под руководством командира проголосовали трижды, передает «МБХ Медиа». В Николаевском районе Ульяновской области зафиксированы вбросы на губернаторских выборах. На одном из участков в Якутске замечен организованный подвоз студентов на автобусе вместе с куратором.
Координатор движения «Голос» зафиксировал подкуп избирателей в Екатеринбурге. На выходе с одного из участков двое человек направились к мужчине, который должен был выдать им деньги. Инцидент попал на видео.
В некоторых регионах наблюдателей выгоняют или вовсе не допускают на участки. Например, в Хакасии представителям КПРФ запретили следить за ходом голосования, сославшись на распоряжение председателя территориальной избирательной комиссии.
В Новой Москве, по утверждению политика Юлии Галяминой, администрация прислала дружинников, чтобы те «разобрались с наблюдателями».
В некоторых регионах выборы уже завершились. По явке пока лидируют московские СИЗО, где проголосовало больше 98 процентов заключенных.
Комментарии11
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shlevet 09 сентября 2018 | 13:36
Кто-нибудь может объяснить в чем является нарушение - подвоз студентов на автобусе?
Автобусы ведь для этого и нужны
boseal 09 сентября 2018 | 13:40
shlevet: Полагаю, что с точки зрения "либеральной интеллигенции" подвоз это такая принудительная мера доставки студентов на избирательный участок. Скорее всего предполагается, что студент вообще бы на выборы не пошел по причине аполитичности. Таким образом, повышается явка.
boseal 09 сентября 2018 | 13:42
shlevet: Мне вот другое интересное - каким образом солдаты срочники трижды проголосовали? Нигде в интернете не нашел подробностей сего вопиющего безобразия.
vilingrad 09 сентября 2018 | 13:49
shlevet: чем является нарушение - подвоз студентов на автобусе? "
Святая подпутинская простота:)
А в чем криминал кухонным ножом соседа? Ножи ведь для мяса...Вот же,блин, силен путинский электорат- без мозгов, без характера, одно одобрение власти.Народ и партия едины- хоть кол на головах теши...
shlevet 09 сентября 2018 | 14:17
vilingrad: Ну ты то ведь мозговитый, и не путинский электорат, а на мой вопрос так и не смог ответить =)):-)
timber_head 09 сентября 2018 | 14:11
shlevet: Ты попробуй сначала объяснить, зачем их "подвозить"? Каждый студент имеет место жительства и там и должен голосовать. Те же, кто живет в общагах в шаговой доступности от избирательного участка. Ну и на хрена студенты поперлись в воскресенье в институт, чтобы их, во главе с куратором (который тоже должен был по месту жительства голосовать) "подвезли" на участок?
shlevet 09 сентября 2018 | 14:20
timber_head: Подвозят тех, кому не очень удобно дойти по разным причинам и кто этого просит.
Причин может быть масса.
А вот в чём нарушения выборов, я от вас так и не узнал
nichirin 09 сентября 2018 | 13:39
Прямо какие-то новости из области фантастики, никогда такого не было.
zolingen 09 сентября 2018 | 13:46
nichirin: и вот опять?
unprejudiced 09 сентября 2018 | 13:55
Смотрю про нарушения одни отбросы общества сообщают типа голоса и фейкосми Ходора
ts 09 сентября 2018 | 14:20
Самая ненавистная народу партия, чувствует, что пролетит на сей паз с треском. Поэтому мошенничество на выборах усилило... Этого и следовало ожидать...