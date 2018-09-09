Большинство акций против повышения пенсионного возраста, которые намечены на сегодня в городах России, не согласованы с властями. Полиция и Росгвардия активно препятствуют их проведению. Поэтому выступлений на митингах было мало. В Хабаровске протестующих разгоняли силовики. С лозунгами против пенсионной реформы выступил глава местного штаба Алексея Навального Алексей Ворсин.

В Иркутске была попытка устроить провокацию с помощью детей, рассказал в эфире ЮТьюб-канала Навальный LIVЕ один из организаторов протестной акции Сергей Беспалов.

В Москве несогласованная акция против повышения пенсионного возраста, как ожидается, начнется в 14 часов на Пушкинской площади.