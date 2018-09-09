Большинство акций против повышения пенсионного возраста, которые намечены на сегодня в городах России, не согласованы
Большинство акций против повышения пенсионного возраста, которые намечены на сегодня в городах России, не согласованы с властями. Полиция и Росгвардия активно препятствуют их проведению. Поэтому выступлений на митингах было мало. В Хабаровске протестующих разгоняли силовики. С лозунгами против пенсионной реформы выступил глава местного штаба Алексея Навального Алексей Ворсин.
В Иркутске была попытка устроить провокацию с помощью детей, рассказал в эфире ЮТьюб-канала Навальный LIVЕ один из организаторов протестной акции Сергей Беспалов.
В Москве несогласованная акция против повышения пенсионного возраста, как ожидается, начнется в 14 часов на Пушкинской площади.
Комментарии8
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kottigr1 09 сентября 2018 | 13:07
Протесты будут только нарастать, пока власть лузеров не уйдет..
xoxlodupa 09 сентября 2018 | 13:27
kottigr1: Шо опять ,скоро !?
kottigr1 09 сентября 2018 | 13:29
xoxlodupa:Вы куда-то торопитесь ?
zapadnay 09 сентября 2018 | 13:41
А что записано в Конституции по поводу согласования?
perectukin 09 сентября 2018 | 13:35
kottigr1:
Дебил, скорее пенсионеры все передохнут, а Росгвардия на что ?
huyt 09 сентября 2018 | 14:01
kottigr1: Холуи в полицайских робах свои пенсии получат. Поэтому и служат так они воровской власти, защищая её от народа. да и сам нацлидер очень боится народа. Несмотря на якобы 86%.
strakhuil 09 сентября 2018 | 13:15
Надеюсь, хоть заметки-то про несогласованные акции согласованы?
amrigo 09 сентября 2018 | 13:34
Важно помнить, что согласовывать митинги НЕ нужно, потому что они разрешены 31 статьёй Конституции.