В нескольких десятках городов России сегодня проходят акции против повышения пенсионного возраста
В нескольких десятках городов России сегодня проходят акции против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками политика Алексея Навального. В большинстве городов митинги не согласовали, а организаторов и активистов начали задерживать еще за несколько дней до акции.
Первым еще в конце августа задержали самого Алексея Навального, который и анонсировал проведение всероссийской акции протеста. Его арестовали на 30 суток за митинг полугодовой давности. Уже ближе к сегодняшнему дню полиция начала задерживать активистов и организаторов протестов в регионах — в Томске, Кемерове, Саратове, Ставрополе и Комсомольске-на-Амуре. А накануне в Москве за организацию несогласованной акции в полицию доставили соратников Навального — Георгия Албурова и Владимира Милова. Задержания продолжились и сегодня. В частности в Москве за несколько часов до начала несогласованного митинга на Пушкинской площади в ОВД доставили юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Ее адвокат Вероника Полякова рассказал «Эху», как проходило задержание:
А в Новосибирске перед началом согласованной акции против пенсионной реформы задержали главу Либертарианской партии, координатора штаба Навального Сергея Бойко. Причем произошло это прямо во время прямого эфира на YouTube канале НавальныйLIVE.
О задержаниях на акциях против повышения пенсионного возраста сообщают из многих регионов. Так в Томске, где митинг уже начался, полиция схватила как минимум 12 человек, причем, по данным ОВД-Инфо, 6 из них несовершеннолетние. В Омске по меньшей мере 14 активистов доставили в ОВД, В Екатеринбурге 12. В Хабаровске больше десятка задержанных. А в Новосибирске, как сообщает «Тайга.Инфо», сотрудники ОМОНа набросились на протестующих с дубинками.
Сегодня сторонники Алексея Навального планируют выйти на акции против пенсионной реформы в 80 городах России.
Комментарии13
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kottigr1 09 сентября 2018 | 13:04
Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, зеленая сама пойдет!....
traxau_okurka 09 сентября 2018 | 13:05
kottigr1:
- Отдавай кошелёк, цепочку и вот этот пакет из Пятерочки!
- Это же грабеж!
- Прошу отнестись с пониманием!
- Я многодетная мать! Сделайте послабление!
- Пакет оставь себе!
- Ой, спасибо вам за это трудное, и непростое решение!
- Но оно же необходимое!
chapter_2 09 сентября 2018 | 13:05
kottigr1: Свободу политическому заключённому Алексею Навальному !!!
stakanoff 09 сентября 2018 | 13:24
chapter_2: Увеличить ему порцию лобстеров в тюремной пайке!
monkur 09 сентября 2018 | 13:48
kottigr1: Они же не греки:)
monkur 09 сентября 2018 | 13:50
monkur: шреки:)
olegleon 09 сентября 2018 | 13:05
"В нескольких десятках городов России сегодня проходят акции"
... в несколько десятков человек
xoxlodupa 09 сентября 2018 | 13:08
olegleon: Ну пусть гавно либеральное сегодня покипит ....а завтра все будет как обычно ,за окном будет идти дождь и борьба с кровавым рыжимом !)
kottigr1 09 сентября 2018 | 13:14
xoxlodupa: Главное что бы в "Нигерии в снегах" Кремль стоял.. А путинским папуасам хватит и бесплатного валежника.
eniro 09 сентября 2018 | 13:49
kottigr1: Как говорил мне мой 87-летний дедушка: "К старости бойся стать занудой", но Вы уверены, что общаетесь не с попугаем?
servelat 09 сентября 2018 | 13:06
"Слон и Моська" , режиссёр Навальный
vovan19 09 сентября 2018 | 13:50
Таки оседлал Сисян протестное движение против пенсионной реформы. В Иркутске на митинг вышло целых 80 человек.
gorodovoi 09 сентября 2018 | 14:07
Ну если их в Москве, судя по кадрам, человек 250, то что уж говорить про другие города. Это "успех"...