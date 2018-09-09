В нескольких десятках городов России сегодня проходят акции против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками политика Алексея Навального. В большинстве городов митинги не согласовали, а организаторов и активистов начали задерживать еще за несколько дней до акции.

Первым еще в конце августа задержали самого Алексея Навального, который и анонсировал проведение всероссийской акции протеста. Его арестовали на 30 суток за митинг полугодовой давности. Уже ближе к сегодняшнему дню полиция начала задерживать активистов и организаторов протестов в регионах — в Томске, Кемерове, Саратове, Ставрополе и Комсомольске-на-Амуре. А накануне в Москве за организацию несогласованной акции в полицию доставили соратников Навального — Георгия Албурова и Владимира Милова. Задержания продолжились и сегодня. В частности в Москве за несколько часов до начала несогласованного митинга на Пушкинской площади в ОВД доставили юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Ее адвокат Вероника Полякова рассказал «Эху», как проходило задержание:

А в Новосибирске перед началом согласованной акции против пенсионной реформы задержали главу Либертарианской партии, координатора штаба Навального Сергея Бойко. Причем произошло это прямо во время прямого эфира на YouTube канале НавальныйLIVE.

О задержаниях на акциях против повышения пенсионного возраста сообщают из многих регионов. Так в Томске, где митинг уже начался, полиция схватила как минимум 12 человек, причем, по данным ОВД-Инфо, 6 из них несовершеннолетние. В Омске по меньшей мере 14 активистов доставили в ОВД, В Екатеринбурге 12. В Хабаровске больше десятка задержанных. А в Новосибирске, как сообщает «Тайга.Инфо», сотрудники ОМОНа набросились на протестующих с дубинками.

Сегодня сторонники Алексея Навального планируют выйти на акции против пенсионной реформы в 80 городах России.